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Sultan Orhan kazandı:2-0

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Sultan Orhan kazandı:2-0
Süper Lig A Grubu’nda bu sezon üst sıralardan hiç kopmayan Sultan Orhanspor, önceki günde Play-Off yarışında artık son şansını kullanan Değirmenderespor’u konuk etti.

Kırmızı-Lacivertli ekip, ilk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında Gökhan’ın attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

MEHMET’İN İKİ ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ

Bu sezon kadrosunda çok önemli oyuncuları bulunduran Değirmenderespor, istikrarlı sonuçlar alamıyor. Yeşil-Siyahlı ekip, önceki günde Sultan Orhanspor karşısında ilk yarıda etkili olamadı. Sultan Orhanspor, forvet oyuncusu Gökhan ile ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Kırmızı-Lacivertli ekipte, Mehmet’in iki şutu da direkten döndü. Değirmenderespor’da Uğur Gegin askere gitti. Oğuzhan, Burak, Soner ve Furkan ile de yollar ayrılmıştı. Değirmenderespor bu yenilgi ile Play-Off yarışından uzaklaştı.

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