Sultan Orhan Play-Off’ta

Kırmızı-Lacivertli ekip, dün akşam Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçta Ç.Pajyoluspor’u 4-0 yendi, bu grupta Play-Off’a çıkan ikinci takım oldu.
KANDIRA 4 ATTI
Geçen hafta deplasmanda Sultan Orhanspor’a mağlup olup, Play-Off şansını yitiren, iki önemli oyuncusu Harun ve Volkan’ı da bu takıma veren Değirmenderespor, orta sıralarda yer alan Kandıra Belediyespor’a konuk oldu. İki rahat takımın mücadelesinde Kandıra Belediyespor karşılaşmayı 4-0 gibi net skorla kazandı.
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