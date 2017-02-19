Sultan Orhan Play-Off’ta

Geçen yıl Süper Lig’de çok iddialı bir takım oluşturmasına rağmen Play-Off’a çıkamayan Sultan Orhanspor, bu sezon bitime iki hafta kala hedefine ulaştı.

Kırmızı-Lacivertli ekip, dün akşam Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçta Ç.Pajyoluspor’u 4-0 yendi, bu grupta Play-Off’a çıkan ikinci takım oldu. KANDIRA 4 ATTI Geçen hafta deplasmanda Sultan Orhanspor’a mağlup olup, Play-Off şansını yitiren, iki önemli oyuncusu Harun ve Volkan’ı da bu takıma veren Değirmenderespor, orta sıralarda yer alan Kandıra Belediyespor’a konuk oldu. İki rahat takımın mücadelesinde Kandıra Belediyespor karşılaşmayı 4-0 gibi net skorla kazandı.

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