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Sultan Orhan Play-Off’ta

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Sultan Orhan Play-Off’ta
Geçen yıl Süper Lig’de çok iddialı bir takım oluşturmasına rağmen Play-Off’a çıkamayan Sultan Orhanspor, bu sezon bitime iki hafta kala hedefine ulaştı.

Kırmızı-Lacivertli ekip, dün akşam Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçta Ç.Pajyoluspor’u 4-0 yendi, bu grupta Play-Off’a çıkan ikinci takım oldu.

KANDIRA 4 ATTI

Geçen hafta deplasmanda Sultan Orhanspor’a mağlup olup, Play-Off şansını yitiren, iki önemli oyuncusu Harun ve Volkan’ı da bu takıma veren Değirmenderespor, orta sıralarda yer alan Kandıra Belediyespor’a konuk oldu. İki rahat takımın mücadelesinde Kandıra Belediyespor karşılaşmayı 4-0 gibi net skorla kazandı.

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