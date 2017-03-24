Sultan Orhan’ın konuğu: Seka Doğanspor

Süper Lig Play-Off’un iddialı takımlarından Sultan Orhanspor, sahasında Seka Doğanspor ile karşılaşacak.

Geçen hafta deplasmanda lider Nusretiyespor ile 0-0 kalan Sultan Orhanspor, Metin Oktay Stadı’nda 15.00’de başlayacak maçı kazanıp, ilk iki için iddialı olmak istiyor.

SEKA DOĞAN 3’DE SIFIR ÇEKTİ

Süpür Lig normal sezonda gösterdiği başarılı performansla Play-Off’a kalmayı başaran Seka Doğanspor, ilk 3 maçtan puansız ayrıldı. Kırmızı-Yeşilli ekip, genç oyuncularla mücadele ettiği Play-Off’ta ilk puanlarını Sultan Orhanspor deplasmanında almaya çalışacak. İki takım bu sezon ilk kez karşı karşıya gelecek. Sultan Orhanspor da Doğantepe maçında kırmızı kart görüp, 2 maçı ceza alan Harun İşeri bugünkü maçta forma giyemeyecek.