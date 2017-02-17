  • BIST 88.830
  • Altın 144,952
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Kocaeli 2 °C

Sultan Orhanspor, Kutay’ı Nusretiye’ye verdi, Dilaver’i aldı

»
Sultan Orhanspor, Kutay’ı Nusretiye’ye verdi, Dilaver’i aldı
Süper Lig A Grubu’nda Play-Off’a çok yaklaşan, ligde ikinci sırada yer alan Sultan Orhanspor, kadro dışı kalan stoper Kutay’ı Süper lig B Grubu’nun lideri Nusretiyespor’a verdi.

Önceki gün iki kulübün yöneticileri bir araya geldi, bu transfer gerçekleşti.

DİLAVER’İ TRANSFER ETTİ

Ara transferde kadrosuna çok önemli isimleri katan Sultan Orhanspor, son olarak İstanbul Süper lig takımlarından Mesudiyespor’un İzmitli futbolcusu Dilaver’i aldı. Geçen yıl İstanbul BAL takımlarından Paşabahçespor’da forma giyen Dilaver, ilimizde Derincespor, İzmit Belediye ve Ç.Plajyoluspor takımlarında da oynadı.

Bu haber toplam 250 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yıldızlar futsalda Gölcük Kavaklı ile Başiskele Anadolu İH şampiyon17 Şubat 2017 Cuma 16:57
  • B Grubu’nda gözler düşme hattında17 Şubat 2017 Cuma 16:52
  • 1.Küme A Grubu’nun zirvesinde büyük buluşma17 Şubat 2017 Cuma 16:48
  • Sultan Orhanspor, Kutay’ı Nusretiye’ye verdi, Dilaver’i aldı17 Şubat 2017 Cuma 16:45
  • Gebzespor, Çayırova’dan Mustafa’yı transfer etti17 Şubat 2017 Cuma 16:44
  • Amatörlerde transfer 1 hafta uzatıldı17 Şubat 2017 Cuma 16:30
  • U-19’larda Seka Doğan zirvede17 Şubat 2017 Cuma 16:25
  • Periler, Anadolu Üniversitesi’ni geçti: 75-4816 Şubat 2017 Perşembe 17:21
  • ASKF yönetiminden ziyaret16 Şubat 2017 Perşembe 17:19
  • Kütahyaspor hazırlıkları başladı16 Şubat 2017 Perşembe 17:16
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Kültür Tepesi, 28 Haziran’da açılacak
    • Yardıma Var Mısın?
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti