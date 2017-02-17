Sultan Orhanspor, Kutay’ı Nusretiye’ye verdi, Dilaver’i aldı

Süper Lig A Grubu’nda Play-Off’a çok yaklaşan, ligde ikinci sırada yer alan Sultan Orhanspor, kadro dışı kalan stoper Kutay’ı Süper lig B Grubu’nun lideri Nusretiyespor’a verdi.

Önceki gün iki kulübün yöneticileri bir araya geldi, bu transfer gerçekleşti.

DİLAVER’İ TRANSFER ETTİ

Ara transferde kadrosuna çok önemli isimleri katan Sultan Orhanspor, son olarak İstanbul Süper lig takımlarından Mesudiyespor’un İzmitli futbolcusu Dilaver’i aldı. Geçen yıl İstanbul BAL takımlarından Paşabahçespor’da forma giyen Dilaver, ilimizde Derincespor, İzmit Belediye ve Ç.Plajyoluspor takımlarında da oynadı.