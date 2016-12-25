Sultan Orhanspor ve Derbent’ten ses yok: 0-0

Liderin takipçisi, son haftaların flaş takımı Sultan Orhanspor, sahasında Play-Off yarışından kopmak istemeyen Derbentspor’u konuk etti. Metin Oktay Stadı’nda karşılaşma ligin ilk yarısında olduğu gibi golsüz tamamlandı.

UĞUR ÇOLAK’IN İKİ ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ

Süper Lig Play-Off hattında çok daha rahat konumda bulunan, lideri takipçisi Sultan Orhanspor, son haftalardaki çıkıyla dikkat çekiyordu. Kırmız-Lacivertli ekip, dün sahasında konuk ettiği Derbentspor karşısında ilk yarıda net fırsatlarda buldu, bunları değerlendiremedi. Konuk ekip Derbentspor’da Uğur Çolak’ın iki şutu direkten döndü. 0-0 berabere biten maçta iki puan kaybeden Derbentspor, Play-Off hattı ile arasındaki puan farkı da 6’ya yükseldi.