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Sunay Akın, Gebze’li hayranlarıyla buluştu

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Sunay Akın, Gebze’li hayranlarıyla buluştu
Şair, Yazar ve Tiyatro Oyuncusu Sunay Akın, “Görçek” isimli oyunu ile Gebze’de hayranlarıyla buluştu.

Oyun sonunda açıklamalarda bulunan Akın, “Darbenin en sert günlerinde ben darbe karşıtı olduğumu söyleyen biriyim. Sadece 15 Temmuz değil, 28 Şubat dahil bunların hepsine karşıyım” dedi. 

 Gebze'de bulunan Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde “Görçek” adlı oyunuyla hayranlarıyla buluşan Sunay Akın, Gebzelilere keyifli anlar yaşattı. 637 kişi kapasiteli salonda yaklaşık 800 kişi Sunay Akın’ı izlemeye geldi. Yaklaşık 2 saat süren oyun izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı ve büyük alkış aldı.
“Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi yaptığı programları ile en iyi ilk üçte”

Yaklaşık bir yıl aradan sonra yeniden Gebze’ye gelen Sunay Akın, “Gebze’de ki Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi gerçekten programlarıyla her ne kadar Kocaeli’de olsa da İstanbul’da yaşayan biri olarak söylüyorum, bütün İstanbul’daki en güzel etkinlikleri hazırlayan, çalışan, atölyeleri ile sanat programları ile en iyi ilk üçte. Bu yıl geldim, yine programları inceledim baktım aynı kanaatteyim. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Gebzeliler bu yönde çok şanslı. Pek çok etkinlikler düzenleniyor burada. Bu yüzden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“En kötü demokrasi darbeden iyidir”
15 Temmuz Darbe girişimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Akın, “1980 yılından beri doğum gününü kutlamayan biriyim. Bunun nedenin 1980 yılının 12 Eylül günü bir darbe gerçekleşti ve ne yazık ki başarılı oldu. 12 Eylül benim doğum günüm. Ne yazık ki başarıya ulaşmış bir darbenin en sert günlerinde ben darbe karşıtı olduğumu söyleyen biriyim. Sadece 15 Temmuz değil, 28 Şubat dahil bunların hepsine karşıyım. En kötü demokrasi darbeden iyidir” ifadelerini kullandı.

Oyunun ardından sahnede kendisini bekleyen hayranlarının kitaplarını imzalayan Sunay Akın, hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi.

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