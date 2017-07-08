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Sünnet olan şehit çocukları "kırmızı plakalı" araçla tur attı

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Sünnet olan şehit çocukları "kırmızı plakalı" araçla tur attı
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, eğitim için kalkan helikopterin Kartepe'de düşmesi sonucu şehit olan DSA Astsubay Üstçavuş Ömer Burak Öğüt'ün çocukları Bekir Bora (6) ve Berk Buğra'nın (4) sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti.

İzmit'te bir çiçekçide balon ve tüllerle süslenen Bakan Işık'ın makam aracı, daha sonra şehidin Gölcük'te İpek Yolu Mahallesi'ndeki evinin önüne çekildi.

Burada anneleriyle araca binen Bekir Bora ve Berk Buğra, ilk önce bölge halkının adetleri gereği Sultan Baba Türbesi'ne gitti.

Burada dua ettikten sonra yeniden araca binen kardeşler, motosikletli yunus timleri eşliğinde kent merkezinde tur atarak mahalleye geri döndü. Sokağın başında Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ve Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş tarafından karşılanan şehit çocukları, törenin yapılacağı evlerinin önüne midilli atlarına binerek gitti.

Kartepe Belediyesi Çocuk Mehteran Takımının gösterisiyle başlayan törende, mevlit okundu ve davetlilere ikramda bulunuldu.

Sünnet düğününe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da katıldı.

Şehit eşi Eda Nur Öğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman yanlarında olduğunu belirttiği Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu ile ailesi ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Eşinin şehadetinin ilk günlerinde yaşadığı acıya dayanamayacağını düşündüğünü dile getiren Öğüt, şunları kaydetti:

"Bir gün Eda isminde bir şehit eşi aradı beni, onun da 2 çocuğu var. 'Eda ablacığım sen bu acıya nasıl dayandın' diye sordum. 'Artık hayatımda vücudumda bir uzvumun olmadığını düşünüyorum. Artık bacaklarının olmadığını düşün. Artık hayata böyle devam edeceksin ama bizi hayatta tutan 2 tane çocuğumuz var, onlar bizim kol değneklerimiz olacak ve bizi hayatta tutacaklar.' dedi. O yüzden eşimden sonra en küçük umutsuzluğa düştüğüm zaman Eda ablamın bu sözleri geliyor. Bundan daha güzel teselli edecek bir cümle duymadım ben. Şu an çocuklarımın en mutlu günü. Onlar benim kol değneklerim gerçekten. Beni ayakta tutan tek varlıklar. O yüzden yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum."

DSA Astsubay Üstçavuş Ömer Burak Öğüt, 2014 yılında eğitim amaçlı uçuş için Cengiz Topel Havaalanı'ndan kalkan "S-70B Sikorsky" tipi helikopterin Kartepe ilçesi Karaardıçlı mevkisinde düşmesi sonucu şehit olmuştu.

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