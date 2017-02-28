  • BIST 87.606
  • Altın 146,235
  • Dolar 3,6182
  • Euro 3,8358
  • Kocaeli 11 °C

Süper Amatör’de kuralar çekildi

»
Süper Amatör’de kuralar çekildi
Amatör Süper Lig’de Play-Off kuraları bugün çekildi. Hasan Doğan Amatör Evi’nde gerçekleşen kura çekimine 6 takımın yetkilisi de katıldı.

Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa’nın yönettiği toplantıda çekilen kura sonrasında fikstür ortaya çıktı. İlk hafta 11 Mart Cumartesi günü Nusretiye-Kartepe Belediye, Derince Belediye Demir-Suntanorhan ve Doğantepe-Seka Doğan maçları var.

İki şampiyon Derince Belediye Demir ile Nusretiyespor 4.hafta karşılaşacak. İlk maç Derince’de olacak. Çift devreli lig esasına göre haftada iki gün oynanacak maçlar sonunda il sıralaması belirlenecek. Play-Off’ta ilk 2 dereceyi alanlar direkt olarak BAL’a çıkacak. Gebzespor 3.Lig’e çıkarsa, bu durumda Play-Off üçüncüsü de BAL vizesi alacak. 
 

Bu haber toplam 117 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Masterler ses getirdi28 Şubat 2017 Salı 16:45
  • Periler, Elazığ’da28 Şubat 2017 Salı 16:40
  • Kocaeli Basket U16, çok önemli iş başardı28 Şubat 2017 Salı 16:38
  • Genç erkekler voleybol şampiyonu Yahyakaptan28 Şubat 2017 Salı 16:35
  • Mustafa Polat, Çınarlı’yı bıraktı28 Şubat 2017 Salı 16:29
  • Harb.İşspor’un gözünü 1.Lig’e dikti28 Şubat 2017 Salı 16:23
  • Liseler futsalda heyecan dindi28 Şubat 2017 Salı 16:16
  • Güneşspor, Hereke’ye gol oldu yağdı: 1-728 Şubat 2017 Salı 16:12
  • Galatasaray 0-1 Beşiktaş27 Şubat 2017 Pazartesi 22:03
  • Başkan Yavuz'dan taraftara davet27 Şubat 2017 Pazartesi 17:27
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • “EVET” çıkarsa ne olur? “HAYIR” çıkarsa ne olur?
    • Doğru ile Yanlış
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti