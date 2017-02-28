Süper Amatör’de kuralar çekildi

Amatör Süper Lig’de Play-Off kuraları bugün çekildi. Hasan Doğan Amatör Evi’nde gerçekleşen kura çekimine 6 takımın yetkilisi de katıldı.

Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa’nın yönettiği toplantıda çekilen kura sonrasında fikstür ortaya çıktı. İlk hafta 11 Mart Cumartesi günü Nusretiye-Kartepe Belediye, Derince Belediye Demir-Suntanorhan ve Doğantepe-Seka Doğan maçları var.

İki şampiyon Derince Belediye Demir ile Nusretiyespor 4.hafta karşılaşacak. İlk maç Derince’de olacak. Çift devreli lig esasına göre haftada iki gün oynanacak maçlar sonunda il sıralaması belirlenecek. Play-Off’ta ilk 2 dereceyi alanlar direkt olarak BAL’a çıkacak. Gebzespor 3.Lig’e çıkarsa, bu durumda Play-Off üçüncüsü de BAL vizesi alacak.

