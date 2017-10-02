Süper Lig A Grubu’nda 4’üncü hafta maçları çarşamba
Süper Lig A Grubu’nda çarşamba günü hafta içi mesaisi var.
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Ligde 4’üncü hafta heyecanı çarşamba ve perşembe günü yaşanacak. 4’üncü haftanın en önemli maçlarından biri lider Nusretiyespor ile Güneşspor arasında oynanacak. Derbent Stadı’ndaki karşılaşma 19.15’te başlayacak.
SÜPER LİGİ A GRUBU’NDA 4’ÜNCÜ HAFTANIN PROGRAMI ÇARŞAMBA
Derbent Stadı
19.15 Nusretiyespor-Güneşspor
Kavaklı Stadı
19.15 İhsaniyespor-Çınarlıspor
Hereke Erkin Akkaş Stadı
19.30 Hereke Yıldızspor-Tavşantepe
Metin Oktay Stadı
19.30 Denizliköyü-Seka Doğan
5 EKİM PERŞEMBE
Derbent Stadı
19.15 Derbentspor-Diliskelesi
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Etiketler : Süper Lig A Grubu, Nusretiyespor, Güneşspor
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