Süper Lig A Grubu’nda 4’üncü hafta maçları çarşamba

Ligde 4’üncü hafta heyecanı çarşamba ve perşembe günü yaşanacak. 4’üncü haftanın en önemli maçlarından biri lider Nusretiyespor ile Güneşspor arasında oynanacak. Derbent Stadı’ndaki karşılaşma 19.15’te başlayacak.

SÜPER LİGİ A GRUBU’NDA 4’ÜNCÜ HAFTANIN PROGRAMI ÇARŞAMBA

Derbent Stadı

19.15 Nusretiyespor-Güneşspor

Kavaklı Stadı

19.15 İhsaniyespor-Çınarlıspor

Hereke Erkin Akkaş Stadı

19.30 Hereke Yıldızspor-Tavşantepe

Metin Oktay Stadı

19.30 Denizliköyü-Seka Doğan

5 EKİM PERŞEMBE

Derbent Stadı

19.15 Derbentspor-Diliskelesi

