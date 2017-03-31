  • BIST 88.992
  • Altın 145,762
  • Dolar 3,6392
  • Euro 3,8892
  • Kocaeli 9 °C

Süper Lig adayları Arslanbey’de

»
Süper Lig adayları Arslanbey’de
1.Küme Play-Off’ta ilk iki sırayı paylaşan, Süper Lig yolunda değir rakiplerine göre çok büyük avantaj sağlayan Suadiyespor ile Başiskele Belediyespor, liderlik maçında karşı karşıya geliyor.

Kazanan takımın Süper Lig’e çıkma yolunda çok büyük avantaj sağlayacağı karşılaşma Arslanbey Stadı’nda 17.00’de başlayacak.

SUADİYESPOR RÖVANŞ PEŞİNDE

Bu sezon gruplarında son haftaya kadar şampiyonluğu kovalayan Suadiyespor ile Başiskele Belediyespor, ikinci sırayı alıp, Süper Lig umutlarını Play-Off’a bırakmışlardı. 15 puanlı Suadiyespor ile 14 puanlı Başiskele Belediyespor, üçüncü sırada bulunan Karamürselspor’a 7 ve 6 puan fark yaptı. Bu iki takımdan biri yarın akşam ki maçı kazanması halinde Süper Lig yolunda çok büyük avantaj sağlayacak. Play-Off’un ilk maçında Başiskele’de ki karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazanmıştı.

Bu haber toplam 50 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karamürsel ve Uzuntarla için hala bir umut var31 Mart 2017 Cuma 16:59
  • Süper Lig adayları Arslanbey’de31 Mart 2017 Cuma 16:57
  • U-17’lerde Dilovası berabere Gebzespor mağlup oldu31 Mart 2017 Cuma 16:55
  • U-14 Play-Off’ta 41 FK ve Kartepe galip geldi31 Mart 2017 Cuma 16:53
  • 2.Küme U-19’larda üç maç vardı31 Mart 2017 Cuma 16:49
  • U-13’lerde Hisareyn ve Harb-İşspor kazandı31 Mart 2017 Cuma 16:26
  • Periler, İzmir’den üzgün döndü: 87-7630 Mart 2017 Perşembe 16:59
  • Kemal ve Özgür’e ilk on bir gözüktü30 Mart 2017 Perşembe 16:54
  • U-11 Ligi’nin kura çekimi yarın30 Mart 2017 Perşembe 16:53
  • U-17’lerde Kullarspor ilk maçına çıkıyor30 Mart 2017 Perşembe 16:51
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti