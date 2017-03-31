Süper Lig adayları Arslanbey’de

1.Küme Play-Off’ta ilk iki sırayı paylaşan, Süper Lig yolunda değir rakiplerine göre çok büyük avantaj sağlayan Suadiyespor ile Başiskele Belediyespor, liderlik maçında karşı karşıya geliyor.

Kazanan takımın Süper Lig’e çıkma yolunda çok büyük avantaj sağlayacağı karşılaşma Arslanbey Stadı’nda 17.00’de başlayacak.

SUADİYESPOR RÖVANŞ PEŞİNDE

Bu sezon gruplarında son haftaya kadar şampiyonluğu kovalayan Suadiyespor ile Başiskele Belediyespor, ikinci sırayı alıp, Süper Lig umutlarını Play-Off’a bırakmışlardı. 15 puanlı Suadiyespor ile 14 puanlı Başiskele Belediyespor, üçüncü sırada bulunan Karamürselspor’a 7 ve 6 puan fark yaptı. Bu iki takımdan biri yarın akşam ki maçı kazanması halinde Süper Lig yolunda çok büyük avantaj sağlayacak. Play-Off’un ilk maçında Başiskele’de ki karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazanmıştı.