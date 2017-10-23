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Süper Lig B Grubu’nda hafta içi mesaisi çarşamba günü

Süper Lig B Grubu’nda hafta içi mesaisi çarşamba günü

Süper Lig B Grubu’nda 7’inci hafta maçları çarşamba günü oynanacak.

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Cumartesi günü deplasmanda Kandıra Belediyespor’u yenen Sırrıpaşa FK, Derince Stadı’nda Dilovası Belediyespor’u ağırlayacak. Geçen haftayı bay geçen Suadiyespor ise M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 1937 Sekaspor’un konuğu olacak.

SÜPER LİGİ B GRUBU’NDA 7’İNCİ HAFTANIN PROGRAMI:
Çarşamba günü
M.Ali Kağıtçı Stadı
19.15 1937 Sekaspor-Suadiyespor
Başiskele Arslan Kulaksız Stadı
19.15 Başiskele Bel-Kartepe Belediye
Derince Stadı
19.00 Sırrıpaşa FK-Dilovası Belediye
Tavşancıl Salih Gün Stadı
19.30 Tavşancılspor-Değirmendere
Metin Oktay Stadı
19.15 Sultan Orhan-İlimtepe FK

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