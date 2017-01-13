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Süper Lig, iki hafta aradan sonra

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Süper Lig, iki hafta aradan sonra
Süper Lig’e iki hafta önce yılbaşı nedeni ile lige ara verilmişti.

Geçen hafta ise yoğun kar yağışı yüzünden maçlar ertelenmişti. Süper Lig’de heyecan iki haftalık aradan sonra B Grubu maçları ile start alıyor. Günün en önemli maçında Nusretiye ile Seka Doğanspor, kozlarını Derbent Stadı’nda 16.00’da paylaşacak. Günün diğer maçlarında Kartepe-Beylikbağı, İhsaniyespor-Denizliköyüspor, Yavuzspor-Güneşspor, İlimtepe FK-Ç.Balaspor ve Dilovası-1937 Sekaspor takımları karşı karşıya gelecek.

 

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