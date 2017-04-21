Süper Lig Play-Off’ta gözler Derbent’te

Süper Lig Play-Off’ta son iki haftaya girildi. 9’uncu haftanın en önemli maçında Nusretiyespor ile Derince Belediye Demirspor takımları karşı karşıya gelecek. Derbent Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak.

DERİNCE DEMİR’E 1 PUAN YETİYOR

Geçtiğimiz hafta içinde Doğantepespor’u deplasmanda son dakika golü ile yenip, BAL yolunda çok önemli avantaj sağlayan Derince Belediye Demirspor, Nusretiyespor ile berabere bile kalsa mutlu sona ulaşacak. Rakibinin 4 puan önünde yer alan Mavi-Lacivertli ekipte, sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Derince’de oynanan ilk maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

NUSRETİYESPOR’UN KAZANMASI ŞART

Bu akşamki karşılaşma Nusretiyespor açısından da çok büyük önem taşıyor. Play-Off’a çok iyi başlayan, ilk iki maçını kazanan Nusretiyespor, daha sonra oynadığı 4 maçta 10 puan kaybetti, ilk iki yarışının biraz uzağında kaldı. Son iki maçını kazanıp, yeniden yarışa ortak olan Yeşil-Beyazlı ekip, umutlarını son hafta, Doğantepespor maçına taşıması için Derince Demirspor karşısında mutlak kazanması gerekiyor.