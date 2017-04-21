  • BIST 92.573
  • Altın 150,229
  • Dolar 3,6401
  • Euro 3,8957
  • Kocaeli 10 °C

Süper Lig Play-Off’ta gözler Derbent’te

»
Süper Lig Play-Off’ta gözler Derbent’te
Süper Lig Play-Off’ta son iki haftaya girildi. 9’uncu haftanın en önemli maçında Nusretiyespor ile Derince Belediye Demirspor takımları karşı karşıya gelecek. Derbent Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak.

DERİNCE DEMİR’E 1 PUAN YETİYOR

 Geçtiğimiz hafta içinde Doğantepespor’u deplasmanda son dakika golü ile yenip, BAL yolunda çok önemli avantaj sağlayan Derince Belediye Demirspor,  Nusretiyespor ile berabere bile kalsa mutlu sona ulaşacak. Rakibinin 4 puan önünde yer alan Mavi-Lacivertli ekipte, sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Derince’de oynanan ilk maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

NUSRETİYESPOR’UN KAZANMASI ŞART

Bu akşamki karşılaşma Nusretiyespor açısından da çok büyük önem taşıyor. Play-Off’a çok iyi başlayan, ilk iki maçını kazanan Nusretiyespor, daha sonra oynadığı 4 maçta 10 puan kaybetti, ilk iki yarışının biraz uzağında kaldı. Son iki maçını kazanıp, yeniden yarışa ortak olan Yeşil-Beyazlı ekip, umutlarını son hafta, Doğantepespor maçına taşıması için Derince Demirspor karşısında mutlak kazanması gerekiyor.

Bu haber toplam 42 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • U-13’lerde ikinci yarıda ilk maçlar21 Nisan 2017 Cuma 16:25
  • U-11 Ligi start alıyor21 Nisan 2017 Cuma 16:23
  • En erken kırmızı kart!20 Nisan 2017 Perşembe 17:31
  • Maşukiyespor’dan kutlama20 Nisan 2017 Perşembe 17:29
  • 1.Küme’ye hoş geldin Akmeşespor20 Nisan 2017 Perşembe 17:27
  • U-16 Play-Off’ta Güneşspor 41 FK’yı zirveye yaklaştırmadı20 Nisan 2017 Perşembe 17:24
  • U-19 Play-Off’ta İhsaniye deplasmanda kazandı:2-320 Nisan 2017 Perşembe 17:20
  • Arslanbey Belediyespor kaldığı yerden devam etti:0-420 Nisan 2017 Perşembe 17:19
  • G.Şirinköyspor’da gençlerin zaferi:3-120 Nisan 2017 Perşembe 17:16
  • Kadıköyspor şampiyon20 Nisan 2017 Perşembe 16:36
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti