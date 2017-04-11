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Süper Lig Play-Off’ta gözler Doğantepe’de

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Süper Lig Play-Off’ta gözler Doğantepe’de
Amatör Süper Lig Play-Off’ta yarın 8.hafta maçları oynanacak.

Gözler Doğantepe Ömer Halisdemir Stadı’nda ilk iki takımı karşı karşıya getirecek Doğantepe-Derince Belediye Demir maçında olacak. Ev sahibi yarınki maçı kazanırsa bitime hafta kala BAL’a çıkmayı garantileyecek. Nusretiye’nin kazanamaması durumunda misafir takıma da BAL vizesi için 3 puan yetiyor.  

Bu maçtan çıkacak sonuç üçüncü sıradaki Nusretiyespor’u da yakından ilgilendiriyor. Derince’deki ilk maç 3-3 sona ermişti. Gebze’de Sultanorhan’a konuk olacak Nusretiye’nin şansını sürdürmesi için kazanmaktan başka seçeneği yok. Günün diğer maçında iki iddiasız takım Seka Doğan ile Kartepe Belediye karşılaşacak. 
 

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