Süper Lig Play-Off’ta gözler Doğantepe’de

Gözler Doğantepe Ömer Halisdemir Stadı’nda ilk iki takımı karşı karşıya getirecek Doğantepe-Derince Belediye Demir maçında olacak. Ev sahibi yarınki maçı kazanırsa bitime hafta kala BAL’a çıkmayı garantileyecek. Nusretiye’nin kazanamaması durumunda misafir takıma da BAL vizesi için 3 puan yetiyor.
Bu maçtan çıkacak sonuç üçüncü sıradaki Nusretiyespor’u da yakından ilgilendiriyor. Derince’deki ilk maç 3-3 sona ermişti. Gebze’de Sultanorhan’a konuk olacak Nusretiye’nin şansını sürdürmesi için kazanmaktan başka seçeneği yok. Günün diğer maçında iki iddiasız takım Seka Doğan ile Kartepe Belediye karşılaşacak.
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