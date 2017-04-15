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Süper Lig Play-Off’ta gözler Nusretiye-Demir maçına çevrildi

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Süper Lig Play-Off’ta gözler Nusretiye-Demir maçına çevrildi
Süper Lig Play-Off’ta son iki haftaya girildi, 9’uncu hafta çok önemli maçlara sahne olacak. En önemlisi de Nusretiyespor ile Derince Belediye Demirspor arasında oynanacak.

DERİNCE BEL. DEMİRSPOR AVANTAJLI

Hafta içinde deplasmanda Doğantepespor’u deplasmanda son dakika golü ile yenip, BAL yolunda çok önemli avantaj sağlayan Derince Belediye Demirspor,  Nusretiyespor ile karşılaşacak. Nusretiyespor açısından da çok büyük önem taşıyan karşılaşma Derbent Stadı’nda oynanacak. Nusretiyespor, rakibini yenmesi halinde Doğantepespor ile son hafta BAL’a çıkacak takımın belirleneceği final gibi bir karşılaşma oynayacak.

DOĞANTEPE’NİN RAKİBİ: KARTEPE

 Derince Belediye Demirspor yenilgisi ile sarsılan Doğantepespor da, Arslanbey Stadı’nda Kartepe Belediyespor’a konuk olacak. Bordo-Mavili ekipte bu kritik maçı kazanıp, son hafta Doğantepespor maçına avantajlı çıkmak istiyor. Kartepe Belediyespor, son hafta deplasmanda Seka Doğanspor’a 1-0 mağlup olmuştu. Süper Lig Play-Off’ta yarıştan çok erken kopan Sultan Orhanspor da de plasmanda Seka Doğanspor’a konuk olacak.

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