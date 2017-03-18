Süper Lig Play-Off’ta pazar mesaisi

İlimizi gelecek yıl BAL’da temsil edecek iki takımın belirleneceği Süper Lig Play-Off müsabakalarında 3’üncü hafta maçları oynanıyor.

İlk iki maçını kazanan Nusretiyespor, Play-Off’un iddialı takımlarından Sultan Orhanspor ile karşılaşacak. Derbent Stadı’ndaki karşılaşma 16.00’da başlayacak. Hafta içinde Kartepe Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Derince Belediye Demirspor, sahasında Doğantepespor’u konuk edecek. Kartepe Belediyespor ile Seka Doğanspor da, Arslanbey Stadı’nda 14.00’de başlayacak maçta ilk galibiyetlerini almaya çalışacaklar.

NUSRETİYESPOR-SULTAN ORHAN

Süper Lig Play-Off’ta 3’üncü haftanın en önemli karşılaşması Nusretiyespor ile Sultan Orhanspor arasında oynanacak. Play-Off’ta 2’de 2 yapan, 7 gol atıp, kalesinde gol görmeyen Nusretiyespor, ilk galibiyetini hafta içinde Doğantepespor’u yenerek elde eden Sultan Orhanspor ile çok zorlu bir maça çıkacak. Bu sezon ilk kez karşı karşıya gelecek olan iki takım arasındaki maç Derbent Stadı’nda 16.00’da başlayacak. Sultan Orhanspor’da cezalı Harun yok. Nusretiyespor ise tam kadro.

KARTEPE BELEDİYE-SEKA DOĞAN

Play-Off’a kötü başlayan, normal sezonda da aynı grupta yer alan Kartepe Belediyespor ile Seka Doğanspor, kozlarını Arslanbey Stadı’nda 14.00’te paylaşacak. İlk maçta Nusretiyespor’a farklı yenilen Kartepe Belediyespor, hafta içinde ise favori takımlardan Derince Belediye Demirspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Seka Doğanspor ise Play-Off’ta ilk iki maçından puan alamadı. Normal sezonda aynı grupta yer alan iki takım arasında maçlar 1-1 sona ermişti. Kartepe Belediyespor da kırmızı kart cezalısı Cankat oynamayacak.

DERİNCE BEL.DEMİRSPOR-DOĞANTEPE

Bu sezon Süper Lig’in iki flaş takımı derince belediye Demirspor ile Doğantepespor, Play-Off’un 3’üncü haftasında karşı karşıya geliyor. Play-Off’a sahasında 4-2’lik Sultan Orhanspor galibiyeti ile başlayan Derince Belediye Demirspor, ikinci maçında deplasmanda Kartepe ile 1-1 berabere kaldı. Doğantepespor ise ilk hafta farklı Seka Doğan galibiyetinin ardından, ikinci maçında deplasmanda sultan Orhan’a 1-0 mağlup oldu. Normal sezonda rakibine tek yenilgiyi tattıran Doğantepespor, bu kez de Play-Off’ta kazanmak istiyor. Derince Belediye Demirspor bu sezon sahasında puan kaybı yaşamadı, Doğantepe maçında da galibiyete yakın taraf. Doğantepe’de cezalı Adem yok.