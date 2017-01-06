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Süper Lig’de gözler Derbent’te

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Süper Lig’de gözler Derbent’te
Süper Lig B Grubu’nda heyecan bir hafta aradan sonra start alıyor.

15’inci haftanın en önemli maçlarından biri Nusretiyespor ile Seka Doğanspor arasında oynanacak. 26’aşar puanla 3’üncü ve 4’üncü sırayı paylaşan iki takımın mücadelesi Derbent Stadı’nda 15.00’de başlayacak. Zirve yarışı yapan Kartepe de, Arslanbey Stadı’nda 17.00’de başlayacak maçta Beylikbağı’nı ağırlayacak.

NUSRETİYESPOR-SEKA DOĞAN

Bu sezon ilk kez yer aldığı Süper Lig’de üst sıraları zorlayan, averajla Play-Off hattının hemen gerisinde yer alan Nusretiyespor, yarın çok kritik bir maça çıkıyor. Yeşil-Beyazlı ekip, aynı puanlı Seka Doğanspor’u konuk edecek. Nusretiyespor, rakibini yenmesi halinde, yarışta çok önemli avantaj sağlayacak. Son haftaların formda takımı Seka Doğanspor da, bu zorlu deplasmanda kazanıp, çıkışını devam ettirmek istiyor. Ligin ilk yarısında Gölcük’te oynanan karşılaşma 2-2 sona ermişti.

KARTEPE-BEYLİKBAĞISPOR MAÇI 17.00’YE ALINDI

Lige çok iyi başlayan, bir ara ikinci sıraya kadar yükselen Kartepe Belediyespor, ligin ikinci yarısında puan kayıpları ile Play-Off hattının biraz gerisinde kaldı. Mavi-Yeşilli ekip, 15’inci hafta mücadelesinde Arslanbey Stadı’nda son haftaların başarılı takımı Beyllikbağıspor ile karşılaşacak. Daha önce 15.00’de oynanacağı açıklan karşılaşma Açık Öğretim sınavı nedeni ile Tertip Komitesi tarafından 17.00’ye alındı. Kartepe, ilk maçta rakibini deplasmanda 3-0 yenmişti.

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