Süper Lig’de hafta içi mesaisi

Yarın akşamın en önemli maçlarında biri lider Nusretiyespor ile grubun yenilgisiz takım Güneşspor arasında oynanacak. Derbent Stadı’ndaki maçın başlama saati 19.15 olarak belirlendi.

İHSANİYESPOR-ÇINARLISPOR

Süper Lig A Grubu’nda sezona kötü başlayan iki takımdan İhsaniyespor ile Çınarlıspor da, yarın akşam kozlarını Kavaklı Stadı’nda paylaşacak. Son iki maçını kay beden, gol bile atamayan Çınarlıspor, son maçında Gebze deplasmanında Arapçeşmespor’a gollü geçen maçta 6-5 kaybeden İhsaniyespor arasındaki maçın da çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. İhsaniye’de cezalı Oğuzhan, Çınarlıspor’da ise Ozan Kapar oynamayacak. Kavaklı Stadı’ndaki maç 19.15’de başlayacak.

HEREKE İLK PUANLARINI ALMAYA ÇALIŞACAK

Geçen yıl Süper Lig’den düşen, ekonomik yönden de küçülen Hereke Yıldızspor, Süper Lig’de oynadığı ilk maçta puan yüzün göremedi. Geçen yılki kadrosunda yer alan kaleci Emre Arslan ve stoper Oğulcan ile yeniden anlaşan, Murat Kolburan’ı da transfer eden H.Yıldızspor, yarın akşam sezonun flaş takımı Tavşantepespor’u konuk edecek. Hereke Stadı’ndaki maça 19.30’da başlayacak. Bu akşamın bir diğer maçı da Denizliköyüspor ile Seka Doğanspor arasında oynanacak. Metin Oktay Stadı’ndaki maçta 19.30’da başlayacak.