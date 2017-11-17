Süper Lig’de ilk yarıda son maçlar

Süper Lig B Grubu’nda ilk yarının son haftası çok önemli maçlara sahne olacak. Geçen hafta evinde lider Sultan Orhanspor’u deviren Suadiyespor, deplasmanda Sırrıpaşa FK’ya konuk olacak. Kandıra Bel-Değirmendere, Sultan Orhan-1937 Sekaspor, Başiskele Bel-Tavşancılspor ve Dilovası Belediye-Kartepe Belediyespor günün diğer maçları.

SIRRIPAŞA FK-SUADİYESPOR

Geçen hafta lider Sultan Orhanspor’u yenerek şampiyonluk yarışına ortak olan, rakibiyle arasındaki puan farkını ikiye indiren Suadiyespor, ligin ilk yarısının son maçında çok zorlu bir deplasmana çıkıyor. Yeşil-Beyazlı ekip, bu sezon kendisi gibi ligin yenisi olan, 15 puanla Play-Off hattında yer alan Sırrıpaşa FK’ya konuk olacak. Sakat ve cezalı futbolcular yüzünden zor durumda kalan Sırrıpaşa FK, Derince Stadı’nda 19.00’da başlayacak maçı kazanıp, ligin ilk yarısını Play-Off hattında tamamlamak istiyor.

KANDIRA VE BAŞİSKELE’DE KRİTİK MAÇLAR

Süper Lig B Grubu’nda günün bir diğer önemli maçlarından biri de Play-Off yarışı yapan, 14’er puanlı Kandıra Belediyespor ile Değirmenderespor arasında oynanacak. Geçen haftayı beraberlikle geçiren iki takımın Kandıra Stadı’ndaki buluşması 17.00’de başlayacak. Bu zorlu maçı kazanan takım Play-Off yarışında iddialı konuma gelecek. Grubun alt sıralarında bulunan Başiskele Belediyespor ile Tavşancılspor, çok önemli bir maça çıkıyor. Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’ndaki maç 16.00’da başlayacak.

SULTAN ORHAN VE DİLOVASI EVİNDE

Bu sezonun flaş takımları arasında yer alan, geçen haftaya kadar da ligde yenilgi yüzü görmeyen Sultan Orhanspor, günü sahasında oynayacağı 1937 Sekaspor maçı ile geçirecek. Grubun zirvesinde bulunan Sultan Orhanspor, ligde kalma umutları giderek azalan genç rakibi karşısında çok rahat kazanması bekleniyor. Metin Oktay Stadı’ndaki maç 18.00’de başlayacak. Ligin iki istikrarsız takımı Dilovası Belediyespor ile Kartepe Belediyespor da kozlarını Dilovası Stadı’nda 15.00’te paylaşacak. Dilovası Belediyespor da geçen hafta teknik sorumlu Ufuk Öğütveren görevinden ayrılmıştı.

