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Süper Lig’de Kartepe derbisi

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Süper Lig’de Kartepe derbisi
Süper Lig B Grubu’nun 21’inci haftası Kartepe derbisine sahne olacak.

44 puanla liderlik koltuğunda oturan Nusretiyespor ile 40 puanlı Kartepe Belediyespor, Derbent Stadı’nda karşılaşacak. Maçın başlama saati 14.00.

SON HAFTALARIN İKİ FLAŞ TAKIMI

Bu sezon ilk kez yer aldığı Süper Lig’de çok iddialı bir takım kuran, ara transferde de kadrosuna çok önemli takviyeler yapan Nusretiyespor, son haftalardaki performansı ile zirveye kuruldu, liderlik koltuğuna oturdu. Kartepe Belediyespor da, son haftalardaki çıkışı ile Play-Off yarışında iddialı konuma geldiği gibi, Nusretiyespor’u yenmesi halinde de şampiyonluk yarışına ortak olacak. Ligin son haftalardaki iki flaş takımının mücadelesi Derbent Stadı’nda 14.00’de start alacak. Ligin ilk yarısında oynanan maç 2-2 berabere bitmişti.

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