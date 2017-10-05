Süper Lig’de Kartepe derbisi Arslanbey’de

4’üncü haftanın en önemli maçlarında birinde Kartepe derbisinde Kartepe Belediyespor ile Suadiyespor mücadelesi izlenecek. Arslanbey Stadı’ndaki maçın başlama saati 19.15 olarak belirlendi. Sırrıpaşa FK-Sultan Orhan ve İlimtepe FK-1937 Sekaspor bu akşam, Kandıra Belediye-Başiskele Belediye ile Dilovası Belediye-Tavşancılspor maçları ise cumartesi oynanacak.

KARTEPE BELEDİYE-SUADİYESPOR

Süper Lig B Grubu’nda 4’üncü hafta Kartepe derbisine sahne olacak. Lige çok kötü başlayan, oynadığı iki maçta sadece 1 puan alabilen Kartepe Belediyespor, iki yıl sonra Süper Lig’e yükselen Suadiyespor’u konuk edecek. İki yıl sonra çıktığı Süper Lig’de üst sıraları zorlayacak bir takım oluşturan, 3 maçta 5 puan toplayan Suadiyespor, Arslanbey Stadı’nda 19.15’de başlayacak maçı kazanıp, çıkışını sürdürmek, Kartepe Belediyespor ise ilk galibiyetini Suadiyespor karşısında almak istiyor.

DERİNCE’DE ÖNEMLİ BULUŞMA

Süper Lig B Grubu’nda 4’üncü haftanın bir diğer önemli buluşması da ligin yeni takımı Sırrıpaşa FK ile ilk iki maçını kazanan, şampiyonluğunda en iddialı takımları arasında gösterilen Sultan Orhanspor arasında yaşanacak. İlk üç haftada 7 puan toplayan, averajla ikinci sırada bulunan Sırrıpaşa FK, Sultan Orhan’ı yenip zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Derince Stadı’ndaki maçın başlama saati 19.15. Ligin iki genç ekibi İlimtepe FK ile 1937 Sekaspor arasında Esentepe Stadı’nda oynanacak maçında çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.

