Süper Lig’de liderlik maçı

Haftaya 10 puanla lider giren Kandıra Belediyespor, bir maç eksik 9 puanlı Sultan Orhanspor’a konuk olacak. Metin Oktay Stadı’nda 18.00’de başlayacak maçı kazanan takım liderlik koltuğunda oturacak. Zirvenin ortaklarından Suadiyespor da Değirmenderespor’u ağırlayacak. 1937 Sekaspor-Kartepe Belediye, Başiskele Belediye-Dilovası Belediye ve Tavşancılspor-İlimtepe FK haftanın diğer müsabakaları.

SULTAN ORHAN-KANDIRA BELEDİYE

Süper Lig B Grubu’nda zirve yarışı yapan, ilk iki sırayı paylaşan Sultan Orhanspor ile Kandıra Belediyespor, liderlik maçında kozlarını Metin Oktay Stadı’nda paylaşacak. Bu sezon genç oyuncularla ligde mücadele eden, 4 maçta topladığı 10 puanla liderlik koltuğuna oturan kandıra Belediyespor, bir maç eksik 3’te 3 yapan Sultan Orhanspor ile çok zorlu bir maça çıkacak. Kazanan takımın liderlik koltuğunda oturacağı maç Metin Oktay Stadı’nda 18.00’de başlayacak.

SUADİYESPOR-DEĞİRMENDERE

B Grubu’nda üst sıraları zorlayan Suadiyespor ile Değirmenderespor da, 5’inci hafta maçında karşı karşıya gelecek. İki yıl sonra çıktığı Süper Lig’de çok güçlü bir takım kuran Suadiyespor, 8 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Bir maçı eksik 6 puanlı Değirmenderespor da, bu sezon hedefin Play-Off olarak belirledi. Suadiyespor’da kırmızı kart gören Coşkun, eski takımına karşı forma giyemeyecek. İki takım içinde çok büyük önem taşıyan karşılaşma Suadiye Sinan Sipahi Stadı’ndaki maçın başlama saati 16.00 olarak belirlendi.

1937 SEKASPOR-KARTEPE BELEDİYE

Süper Lig’de genç oyuncularla son iki yılda adından söz ettiren 1937 Sekaspor, bu sezon yaş grubun çok daha aşağılara çekti. 17-18 yaş grubu oyuncuları ile Süper Lig’de tutunma mücadelesi yapan 1937 Sekaspor, 4 maçta 2 puan topladı. Geçen yıl çok fazla para harcamamasına rağmen ligde Play-Off’a kalan Kartepe ise sezona çok iyi başlayamadı, 1 puanla düşme hattında yer alıyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi yapan iki takımın maçı M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 15.00’te başlayacak.

BAŞİSKELE BELEDİYE SAHASINDA İLİMTEPE FK DEPLASMANDA

Süper Lig B Grubu’nda henüz galibiyeti bulunmayan Başiskele Belediyespor, ilk galibiyetini geçen hafta sahasında Tavşancılspor’u 1-0 yenerek elde eden Dilovası Belediyespor’u konuk edecek. Hafta içinde kaleci Hakan Bir’i transfer eden Kırmızı-Beyazlı ekip, Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda 17.00’de başlayacak maçta ilk puanlarını almaya çalışacak. Ligin başarılı takımlarından İlimtepe FK ise deplasmanda grubun bir diğer puansız takımı Tavşancılspor’a konuk olacak.

