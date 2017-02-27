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Süper Lig’de Play-Off’a son bilet Doğantepe’nin

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Süper Lig’de Play-Off’a son bilet Doğantepe’nin
Süper Lig A Grubu’nda Play-Off’a çıkacak son takım önceki gün oynanan maçlardan sonra belirlendi.

Son haftaya avantajlı giren Doğantepespor, deplasmanda Derbentspor’u 1-0 mağlup etti, üç yıl aradan sonra yeniden Play-Off’a çıktı. Son haftaya iddialı giren Çınarlıspor, sahasında Değirmenderespor’u 4-3 yendi, Doğantepespor’un kazanması ile Play-Off hedefine ulaşamadı.

DOĞANTEPESPOR ATTI, YATTI

Play-Off’a çıkacak son takımın belirleneceği maçta Derbentspor ile Doğantepespor karşılaştı. Doğantepespor’un kazanması halinde Play-Off’a çıkacağı maçın skoru Çınarlıspor’u da yakından ilgilendiriyordu. Ligin ilk yarısında Arslanbey’de oynanan karşılaşmayı Derbentspor 2-1 kazanmıştı. Bu kez konuk takım Doğantepespor karşılaşmaya çok hızlı başladı, ilk dakikalarda Oğuzhan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, geriye düştükten sonra eşitlik için fırsatlar buldu, bunlarda kaleci Onur başarılıydı.

AŞIK ÖMER SAKATLANDI

Maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Doğantepespor, ikinci yarıda kontrollü oynamaya başladı. Çınarlıspor ile Değirmenderespor arasında oynanan maçın ilk yarısı 2-2 sona ermesi, Derbentspor’u biraz daha umutlandırdı. Maçın ikinci yarısında Derbentspor biraz daha istekliydi. Bu yarıda Doğantepesporlu Aşık Ömer ciddi şekilde sakatlandı, hastaneye kaldırıldı. Çınarlıspor-Değirmenderespor maçının skoru alındıktan sonra iki takımda golü çok fazla düşünmedi, orta sahada top çevirdiler. Maçı 1-0 kazanan Doğantepespor, Play-Off’a ismini yazdırdı.

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