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Süper Lig’de Play-Off’a  son bilet kimin olacak?

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Süper Lig’de Play-Off’a  son bilet kimin olacak?
Süper Lig A Grubu’nda Play-Off’a çıkacak son takım yarın oynanacak maçlardan sonra belirlenecek.

Play-Off yarışı yapan Doğantepespor, Derbentspor ve Çınarlıspor hafta içinde oynadıkları maçları kazanıp, iddialarını son maça taşıdılar. Yarınki Derbentspor-Doğantepespor ve Çınarlıspor-Değirmenderespor müsabakalarının sonucu Play-Off’a çıkacak takımı ortaya çıkaracak. İki maçın da başlama saati 16.00.

EN AVANTAJLI DOĞANTEPESPOR

 Hafta içinde sahasında Tavşancılspor’u 7-2 yenip, son haftaya 39 puanla giren Doğantepespor, deplasmanda Derbentspor ile karşılaşacak. Bordo-Mavili ekip, Derbentspor ile oynayacağı maçı kazanması halinde, Çınarlıspor-Değirmenderespor maçının skoruna bakmaksızın ismini Play-Off’a yazdıracak. Derbent Stadı’ndaki maçın başlama saati 16.00.

DERBENT KAZANIP, ÇINARLI’NIN DA PUAN KAYBETMESİNİ BEKLEYECEK

Derbentspor’un Doğantepespor’u yenmesi Play-Off’a çıkmaya yetmeyebilecek, Çınarlıspor’un da Değirmendere karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Çınarlıspor’un Play-Off’a çıkması içinde Değirmenderespor’u yenip, Doğantepespor’un da puan kaybetmesi gerekiyor. Ligin ilk yarısında Doğantepe’de oynanan karşılaşmayı Derbentspor 2-1 kazanmıştı.

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