Süper Lig’de zorlu pazar

Derbentspor’un bay olduğu haftada lider Nusretiyespor, deplasmanda Hereke Yıldızspor’un konuğu olacak. Ligin flaş takımı Güneşspor, Gebze deplasmanına çıkıyor, Diliskelesispor ile karşılaşacak. Play-Off yarışından kopmak istemeyen Tavşantepe-Çınarlıspor mücadelesi ise Cephanelik Stadı’nda izlenecek. Seka Doğan-Arapçeşme ve Denizliköyü-İhsaniyespor günün diğer maçları.

LİDER NUSRETİYE HEREKE’DE

A Grubu’nda Derbentspor ile şampiyonluk mücadelesi yapan, aynı puanla zirveyi paylaşan Nusretiyespor, sezona kötü başlayan, düşme hattında yer alan Hereke Yıldızspor’a konuk olacak. İki stoperi Kerim ve Kutay’ı sakatlıklarından dolayı uzun süre oynatamayan Nusretiyespor, buna rağmen çok iyi bir performans gösteriyor. Geçen yıl BAL’dan düşen, eski gücünde olmayan Hereke Yıldızspor da bu zorlu maçı kazanıp, alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Hereke Erkin Akkaş Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak.

TAVŞANTEPE VE ÇINARLI PLAY-OFF İÇİN

Süper Lig’de bu sezonun sürpriz takımları arasında yer alan, iki deplasmanda Nusretiyespor ve Arapçeşmespor’a farklı skorlarla mağlup olup, şampiyonluk yarışının biraz uzağında kalan Tavşantepespor, Play-Off yarışından kopmak istemiyor. Kırmızı-Beyazlı ekip, grubun bir diğer iddialı takımı Çınarlıspor ile Cephanelik Stadı’nda karşılaşacak. Son iki maçında Güneşspor ve Diliskelesispor ile berabere kalan Çınarlıspor da, Tavşantepespor’u yenip Play-Off yarışında iddialı olmak istiyor. Cephanelik Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da başlayacak.

SEKA DOĞANSPOR SAHASINDA İHSANİYE VE GÜNEŞ DEPLASMANDA

Süper Lig A Grubu’nda geçen hafta ligde ilk puanını alan Seka Doğanspor, Kavaklı Stadı’ndaki oynanacak maçta Arapçeşmespor’u konuk edecek. Son iki maçını kazanan Arapçeşmespor, Play-Off yarışında iddialı konuma gelmişti. Maçın başlama saati 16.00. Bu sezon yaptığı çıkışla dikkat çeken, ligde 3’üncü sırada bulunan Güneşspor çok zorlu bir deplasmana çıkıyor, Tavşancıl Stadı’nda Diliskelesispor’a konuk oluyor. 14.00’te başlayacak maçın çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Bu sezon ligde umduğunu bulamayan İhsaniyespor ise Metin Oktay Stadı’nda 18.00’de Denizliköyüspor ile karşılaşacak.