Süper Lig’in en iyilerinin maçında kazanan olmadı

Süper Lig’de normal sezonda gruplarını şampiyon bitiren Derince Belediye Demirspor ile Nusretiyespor, Play-Off’ta karşı karşıya geldi. Spor severlerin merakla beklediği maçta kazanan olmadı, karşılaşma 1-1 sona erdi.

Süper Lig’de sezon başında gruplar belirlenip, maçlar başladıktan sonra Derince Belediye Demirspor’un şampiyon olduğu A Grubu’nda daha güçlü takımların yer aldığı görüşü hakimdi. Derbentspor ve Çınarlıspor gibi kadro yapısı olarak çok güçlü takımların Play-Off’un dışında kaldığını düşünürsek de, bunda haklılık payı olduğunu söyleyebiliriz

Süper Lig B Grubu’nda takımlar arasında bir denge unsuru vardı. Ligin ilk yarısı ile ikinci yarısında farklı bir görüntü ortaya çıktı. Ligin ilk yarısını İhsaniye ve Dilovası takımları çok iyi gözüktü. Bu iki takım ligin ikinci yarısındaki performansları ile Play-Off’un dışında kaldı. Böyle bir gruptan şampiyon olarak çıkan Nusretiyespor’un çok önemli bir çıkışı vardı.

Bu iki takamın Play-Off’taki konumları ise farklıydı. Ne Derince Belediye Demirspor sezon başındaki takım, ne de Nusretiyespor. Derince Belediyespor, bir yıl önce BAL’dan düşen kadrosunu büyük oranda koruyup, lige çok iyi başlayan, bu ligin üzerinde futbol oynayan bir takım görüntüsündeydi. Derince Belediye’nin ligin ikinci yarısının son haftalarında başlayan düşüşü, Play-Off’ta da devam etti. Defansında üç önemli ismi sağ bek Erdoğan, iki stoperi Serkan Uzun ve Koray’ı kaybetti. Orta sahada organize olan, topu kanatlara taşıyıp, yan ortalarda gol arayan bir takımda yoktu.

Nusretiyespor ise flaş transferleriyle ön plana çıkan bir takımdı. Nusretiyespor, Süper Lig’in ilk haftalarında geçiş döneminde uyum sorun yaşadı, çok kolay gol yiyen bir takım görüntüsündeydi. Doğrusu, Nusretiyespor’un bu görüntüsü ile Play-Off’a çıkması da çok zordu. Ancak ara transferde takıma Serkan Uzun, Kutay ve Samet Pişkin’in alınması, uyum sürecinin çabuk atlatılması, Nusretiyespor’u bambaşka bir takım konumuna soktu.

Cumartesi günkü maç öncesinde de eski formunda olmayan bir Derince Belediye ile sürekli çıkış içindeki Nusretiyespor’u izleyecektik. Derince Stadı’nda ki maçta bir kere hatırı sayılır bir taraftar topluluğu vardı, bu ligin en üst düzey takımlarını izlemeye gelmişlerdi.

Maçın ilk bölümlerinde ev sahibi Derince Belediye çok daha etkiliydi, Fatih Güler’in uzaktan attığı golle de 1-0 öne geçti. Bu golden sonra belki de maçın kırılma anları vardı. Fatih Güler, Gökhan Şahin’in ortasında boş pozisyonda topa vuramadı, hemen arkasından Gökhan Özkanlı’nın şutunu kale çizgisinden Serkan Uzun çıkardı. Bu pozisyonların biri gol olsa, belki de maç kopacaktı.

Nusretiyespor, maçın hemen başında Emre Kurtoğlu’nun sakatlanması ile zorunlu değişikliğe gitti. Oyuna Samet girdi, Cihan sol kanata geçti. Samet, forvette Sinan Çalık’ın arkasında hücuma destek verdi. Emin de sağ kanatta oynadı. İlk yarının sonlarına doğru da Nusretiyespor eşitlik sayısını buldu. Emin’in ortasında Sinan Çalık, topun önünde kaldı, iyi vuramadı, seken topu ceza sahası için Samet önünde buldu, güzel bir vuruşla da topu filelere gönderdi.

Maçın ikinci yarısında da ev sahibi ekip için iki kritik an vardı. İkinci yarının hemen başında Furkan’ın ortasında Ümit kale çizgisi üzerinde iyi vuramadı. Aykut’un ortasında da Birkan topu ceza sahası içinde topu elle önüne aldı, hakem Alper Çetin penaltı noktasını gösterdi. Atışı, Gökhan Şahin kullandı, kalecinin de üzerine giden topta Sertan gole izin vermedi. Derince, Ümit ile çok net fırsattan daha yararlanamadıktan sonra, son bölümlerde Nusretiye oyunda dengeyi kurdu, ayakta kalan takım oldu.

Herkes doğal çim sahada Nusretiyespor’un yorulacağını, oyundan düşeceğini beklerken, Derince Belediyespor hem fizik, hem da oyun olarak dağınık bir görüntü verdi. Nusretiyespor, oyunun son bölümlerinde topu rakip kalede tutmayı başardı. Cihan ve Sinan Çalık ile de öne geçme fırsatlarını yakaladı, değerlendiremedi. Son dakikalarda üst üste 3 korner atışından yararlanamadı.

Nusretiyespor, belki diğer maçlardaki kadar net fırsatlar bulamasa da, mücadele gücü üst düzeydeydi. Son dakikalarda da öne geçme şansını buldu, maçı da kazanabilirdi. Oyunun geneline baktığımız zaman pozisyon zenginliği açısından galibiyeti kaçıran taraf Derince Belediye Demirspor oldu. Sanki beraberlik maçın hakkıydı, son dakikalarda kim gol atsa, kaybedene yazık olacaktı

Derince Belediyespor’da forvette oynayan, ara transferde Çayırovaspor’dan alınan Ümit’i çok beğendim. Hava toplarında çok etkiliydi. O’nun indirdiği toplarda G.Özkanlı, M.Ali ve Gökhan Şahin çok uzak oldukları için dönen topları alamadılar. Aykut ve Gökalp de göze batan isimlerdi. Nusretiyespor’da stoper Kerim, sağ bek Serkan Uzun sahanın iyileri arasındaydılar.