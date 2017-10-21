Süper Lig’in kalbi Derbent’te atacak

6’ncı haftanın en önemli maçları Derbent Stadı’nda oynanacak. Bu sahada ilk maçta 15.00’te Derbentspor, grubun sırasındaki Seka Doğanspor’u konuk edecek. 19.00’da ise liderlik maçı var. Nusretiyespor, lider Tavşantepespor’u ağırlayacak. İkinci sırada yer alan Güneşspor da Gebze deplasmanında Arapçeşmespor’un konuğu olacak. İhsaniyespor-Diliskelesi ve Hereke Yıldız-Denizliköyüspor günün diğer maçları.

DERBENTSPOR-SEKA DOĞANSPOR

Bu sezon yaptığı flaş transferlerle hedefini BAL olarak belirleyen Derbentspor, lider Tavşantepespor’un 1 puan gerisinde averajla dördüncü sırada yer alıyor. Geçen hafta 1-0 geriye düştüğü maçta Tavşantepespor karşısında son dakikaya 2-1 önde giren, liderlik şansın son dakikada yediği golle kaçıran Derbentspor, bu sezona kötü başlayan, geçen yılın başarılı takımı Seka Doğanspor’u konuk edecek. Derbent Stadı’nda 15.00’te başlayacak. 4 maçta henüz puanla tanışmayan Seka Doğanspor da güçlü rakibinden puan almaya çalışacak.

NUSRETİYESPOR-TAVŞANTEPESPOR

Süper Lig’in en mütevazı kadrosuna sahip olan Tavşantepespor ile kadrosunda ilimizin çok önemli isimlerini bulunduran Nusretiyespor, A Grubu’nda liderliği belirleyecek maçta karşı karşıya geliyor. Geçen yıl ilk kez yer aldığı Süper Lig’de normal sezonu şampiyon olarak tamamlayan Nusretiyespor, aynı başarıyı Play-Off’ta sürdürememişti. Yeşil-Beyazlı ekip, bu sezon hem ligde, hem de Play-Off’ta başarılı olmak istiyor. Bu akşamda Derbent Stadı’nda 19.00’da başlayacak maçta Tavşantepe’yi yenip, liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

GÜNEŞSPOR DEPLASMANDA İHSANİYE VE H.YILDIZ EVİNDE

Süper Lig A Grubu’nda bu sezonun bir diğer flaş takımı da Güneşspor. Bu sezon genç oyuncuların yanına tecrübeli isimleri de katan Yeşil-Siyahlı ekip, ilk 5 haftada 9 puan topladı, ligde ikinci sıraya yükseldi. Güneşspor, yarın da Gebze deplasmanında Arapçeşmespor ile karşılaşacak. Lige kötü başlayan İhsaniyespor ile Hereke Yıldızspor ise günü evinde oynayacakları maçlarla geçirecekler. İhsaniyespor, sahasında Diliskelesispor ile oynuyor. İlk galibiyetini geçen hafta alan H.Yıldızspor ise 17.00’de Denizliköyüspor’u konuk edecek.