Süper Lig’in şampiyonları Derince’de sahne alacak

Süper Lig’de gruplarında normal sezonu şampiyon tamamlayan Derince Belediye Demirspor ile Nusretiyespor, Play-Off’un 4’üncü haftasında karşı karşıya geliyor.

Derince doğal çim sahadaki karşılaşma 13.00’de başlayacak.

DEMİRSPOR MU, NUSRETİYE Mİ?

5 puanlı Derince Belediye Demirspor ile 7 puanlı Nusretiyespor arasındaki karşılaşmanın çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Son iki maçından beraberlikle ayrılan Derince Belediye Demirspor, sahasında konuk edeceği Nusretiyespor’u yenip, liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Play-Off’a müthiş başlayan Nusretiyespor da, bu kritik maçı kazanıp, BAL yolunda önemli bir engeli aşmayı hedefliyor.

DEMİRSPOR YİĞİT ALİ YOK

Süper Lig Play-Off’ta liderliği belirleyecek bu önemli maçta Derince Belediye Demirspor’da geçen hafta Doğantepespor maçında kırmızı kart gören Yiğiali forma giyemeyecek. Genç oyuncu 1 maç ceza aldı. Nusretiyespor da ise geçen hafta Sultan Orhan maçında yedek kulübesinde rakip takım oyuncusuna hakaret eden Fatih Engin’e de, Disiplin Kurulu 2 maç ceza verdi.

