Süper Lig’in şampiyonları Derince’de sahne alacak

Derince doğal çim sahadaki karşılaşma 13.00’de başlayacak.
DEMİRSPOR MU, NUSRETİYE Mİ?
5 puanlı Derince Belediye Demirspor ile 7 puanlı Nusretiyespor arasındaki karşılaşmanın çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Son iki maçından beraberlikle ayrılan Derince Belediye Demirspor, sahasında konuk edeceği Nusretiyespor’u yenip, liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Play-Off’a müthiş başlayan Nusretiyespor da, bu kritik maçı kazanıp, BAL yolunda önemli bir engeli aşmayı hedefliyor.
DEMİRSPOR YİĞİT ALİ YOK
Süper Lig Play-Off’ta liderliği belirleyecek bu önemli maçta Derince Belediye Demirspor’da geçen hafta Doğantepespor maçında kırmızı kart gören Yiğiali forma giyemeyecek. Genç oyuncu 1 maç ceza aldı. Nusretiyespor da ise geçen hafta Sultan Orhan maçında yedek kulübesinde rakip takım oyuncusuna hakaret eden Fatih Engin’e de, Disiplin Kurulu 2 maç ceza verdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.