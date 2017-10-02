Süper Lig’in zirvesinde Kandıra var

Lider Sultan Orhanspor’un bay olduğu haftada Tavşancılspor’u deplasmanda 3-1 yenen Kandıra Belediyespor, averajla zirveye oturdu. Ligin yeni takımı Sırrıpaşa FK’da, deplasmanda Başiskele’yi yendi, ikinci sıraya yerleşti. İlk iki maçından beraberlikle ayrılan Suadiyespor, İlimtepe FK’yı farklı skorla yendi. Değirmendere evinde ikinci maçını da kazandı. 1937 Seka-Dilovası Belediye maçı ise berabere sonuçlandı.

KANDIRA DEPLASMANDA GALİP

Geçen yıl genç oyuncularla ligde tutunmayı başaran Kandıra Belediyespor, bu sezonda mütevazı kadrosu ile lige başladı. İlk maçında deplasmanda Suadiye ile berabere kalan Yeşil-Beyazlı ekip, ikinci hafta sahasında 1937 Sekaspor’u 2-1 yendi. Yeşil-Beyazlı ekip, önceki günde ligin puansız takımı Tavşancılspor deplasmanındaydı. Kandıra Belediyespor, rakibine 3-1 üstünlük sağladı, Sultan Orhanspor’un bay olduğu haftaya liderliğe yükseldi.

SUADİYE İLK GALİBİYETİNİ ALDI

İki yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig’de iddialı bir takım kuran Suadiyespor, ilk iki maçından beraberlikle ayrılmıştı. Yeşil-Beyazlı ekip, üçüncü maçında sahasında ilk iki maçta 4 puan toplayan İlimtepe FK’yı konuk etti. Suadiyespor, ilk yarıyı Aykut Şahin’in attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. Son dakikada Hamza ile bir gol daha bulan Yeşil-Beyazlı ekip, Süper Lig’de ilk galibiyetine ulaştı, 5’inci sıraya çıktı.

SIRRIPAŞA 10 KİŞİ İLE KAZANDI

Süper Lig’in yeni takımlarından Sırrıpaşa FK, ilk iki maçından 4 puanla ayrılmış, sezona çok iyi başlangıç yapmıştı. Mavi-Beyazlı ekip, önceki günde lige kötü başlayan, geçen hafta deplasmanda Sultan Orhan’dan 7 gol yiyen Başiskele’ye konuk oldu. İlk yarısı 0-0 biten maçta Sırrıpaşa 5 dakika içinde iki gol bulup, öne geçti. Kaleci Sefa’nın atılması ile 10 kişi kalan Sırrıpaşa, son dakikalarda kalesin bir gol gördü, maçı 2-1 kazandı.

DEĞİRMENDERE YİNE SON DAKİKADA GÜLDÜ

Ligin ilk haftasında sahasında Dilovası Belediyespor’u uzatmada attığı golle yenen Değirmenderespor, bu kez de Kartepe Belediyespor karşısında son dakika golüyle kazandı. Son dakikasına 1-1 girilen maçta Yeşil-Siyahlı ekibe galibiyet golünü yine Harun getirdi. B Grubu’nda üçüncü haftanın berabere biten tek maçında 1937 Sekaspor ile Dilovası Belediyespor karşılaştı. Ligde galibiyeti olmayan iki takımın maçında ilk yarıda atılan goller karşılaşmanın skorunu belirledi.