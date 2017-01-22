Süper Lig’in zirvesinde kazanan yok

Süper Lig A Grubu’nda 16’ıncı hafta çok önemli iki maça sahne oldu.

Lider Derince Demirspor, averajla üçüncü sırada yer alan Sultan Orhanspor’a konuk olduğu karşılaşma 0-0 sona erdi. Değirmenderespor ile Doğantepespor arasında Değirmendere Stadı’ndaki maçta da 2-2’lik eşitlik bozulmadı.

METİN OKTAY STADI’NDA GOL DE YOK, POZİSYONDA

Süper Lig A Grubu’nun iki formda takımı Sultan Orhanspor ile Derince Demirspor, 16’ıncı hafta maçında karşı karşıya geldi. Liderlik koltuğunda oturan, şampiyonluk yolunda en yakın rakibine 13 puan fark yapan Derince Demirspor, Gebze deplasmanın konuk olduğu Sultan Orhanspor karşısında 1 puana razı oldu. Sultan Orhanspor’un daha etkili gözüktüğü maçta iki takımda çok fazla pozisyona giremedi. Sultan Orhanspor, 89’uncu dakikada Mustafa ile çok net fırsatı kullanamadı, karşılaşma da 0-0 sona erdi.

NE DEĞİRMENDERESPOR’A NE DE DOĞANTEPE’YE YARADI

Süper Lig A Grubu’nda günün bir diğer önemli buluşmasında da Değirmenderespor ile Doğantepespor takımları karşılaştı. Play-Off yarışından kopmak istemeyen iki takımın mücadelesinde ilk yarı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. 70’inci dakikada ise ilginç bir olay yaşandı. Doğantepesporlu Sercan sakatlandı, Bordo-Mavililer oyuncu değişikliği için topu dışarı attı. Oyuncu değişikliği yapıldı, Değirmenderesporlu Atilla’nın şutu Doğantepespor filelerine gitti.

DEĞİRMENDERESPORLU ATİLLA ÖNCE RAKİP KALEYE, SON KENDİ KALESİNE ATTI!

Değirmenderespor, Atilla’nın attığı golle 2-1 öne geçti. Bu gole Doğantepesporlu teknik ekip, yöneticiler ve futbolcular çok büyük tepki gösterdiler. Doğantepespor, golden önce topu kendi oyuncularının dışarı attığını, centilmenlik gereği de Değirmenderespor’un topu kendilerine verilmesi gerektiğini belittiler. Tepkiler artınca, Değirmenderesporlu Atilla, topu kendi kalesine attı, bu golle maça yeniden eşitlik geldi. Değirmendere M.Ali Kurun ve İlker, Doğantepe’de son dakikada Furkan ile fırsatları değerlendiremedi, karşılaşma 2-2 bitti.