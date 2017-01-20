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Süper Lig’in zirvesinde nefesler tutuldu

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Süper Lig’in zirvesinde nefesler tutuldu
Süper Lig A Grubu’nda 16’ncı hafta çok önemli iki maça sahne olacak.

Lider Derince Demirspor, averajla üçüncü sırada yer alan Sultan Orhanspor’a konuk olacak. Değirmenderespor ile Doğantepespor arasındaki Değirmendere Stadı’ndaki maçın sonucu da Play-Off yarışını yakından ilgilendiriyor.

SULTAN ORHAN-DERİNCE DEMİRSPOR
Süper Lig A Grubu’nun iki formda takımı Sultan Orhanspor ile Derince Demirspor, 16’ncı hafta maçında karşı karşıya geliyor. Geçen hafta deplasmanda Doğantepespor ile 2-2 berabere kalan, son dakikada yediği golle galibiyeti kaçıran Sultan Orhanspor, bu kez Metin Oktay Stadı’nda konuk edeceği lider Derince Demirspor karşısında kazanmak istiyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçta rakibini 2-1 yenen Demirspor, bu kez de kazanmayı hedefliyor. Maçın başlama saati 13.00.

DEĞİRMENDERE’DE ÖNEMLİ BULUŞMA
Süper Lig A Grubu’nda günün bir diğer önemli buluşmasında da Değirmenderespor ile Doğantepespor takımları karşılaşacak. 5 maç aradan sonra geçen hafta deplasmanda Derbentspor’a mağlup olan Değirmenderespor, sahasında konuk edeceği Doğantepespor karşısında kazanıp, Play-Off umutlarını devam ettirmeyi amaçlıyor. Son haftalarda yenilgi yüzü görmeyen Doğantepespor da, bu kritik maçta kazanıp, Play-Off yarışına ortak olmak istiyor. Değirmendere Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’te başlayacak.

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