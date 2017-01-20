Süper Lig’in zirvesinde nefesler tutuldu

Lider Derince Demirspor, averajla üçüncü sırada yer alan Sultan Orhanspor’a konuk olacak. Değirmenderespor ile Doğantepespor arasındaki Değirmendere Stadı’ndaki maçın sonucu da Play-Off yarışını yakından ilgilendiriyor.
SULTAN ORHAN-DERİNCE DEMİRSPOR
Süper Lig A Grubu’nun iki formda takımı Sultan Orhanspor ile Derince Demirspor, 16’ncı hafta maçında karşı karşıya geliyor. Geçen hafta deplasmanda Doğantepespor ile 2-2 berabere kalan, son dakikada yediği golle galibiyeti kaçıran Sultan Orhanspor, bu kez Metin Oktay Stadı’nda konuk edeceği lider Derince Demirspor karşısında kazanmak istiyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçta rakibini 2-1 yenen Demirspor, bu kez de kazanmayı hedefliyor. Maçın başlama saati 13.00.
DEĞİRMENDERE’DE ÖNEMLİ BULUŞMA
Süper Lig A Grubu’nda günün bir diğer önemli buluşmasında da Değirmenderespor ile Doğantepespor takımları karşılaşacak. 5 maç aradan sonra geçen hafta deplasmanda Derbentspor’a mağlup olan Değirmenderespor, sahasında konuk edeceği Doğantepespor karşısında kazanıp, Play-Off umutlarını devam ettirmeyi amaçlıyor. Son haftalarda yenilgi yüzü görmeyen Doğantepespor da, bu kritik maçta kazanıp, Play-Off yarışına ortak olmak istiyor. Değirmendere Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’te başlayacak.
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