Süper Lig’in zirvesinde önemli maçlar

Bir maçı eksik, 9 puanla zirvede yer alan Tavşantepespor, 8 puanlı Derbentspor’u Cephanelik Stadı’nda konuk edecek. Grupta zirve yarışı yapan Diliskelesi ile Nusretiyespor arasındaki maçta Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda oynanacak. İki maçın başlama saati de 17.00. Güneşspor-İhsaniyespor, Seka Doğan-H.Yıldızspor ve Çınarlıspor-Arapçeşme haftanın diğer maçları.

TAVŞANTEPE-DERBENTSPOR

Süper Lig A Grubu’nda sezona çok iyi başlangıç yapan, oynadığı 3 maçı da kazanan Tavşantepespor, grubun iddialı takımlarından Derbentspor ile karşılaşacak. İlk 3 maçını kazanıp, herkesin dikkatini çeken Tavşantepespor, şampiyonluğun iddialı takımlarından Derbentspor karşısında alacağı skor da merak ediliyor. Geçen hafta evinde Diliskelesi’ni yenen Derbentspor da bu akşam kazanıp, liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Cephanelik Stadı’nda oynanacak maçın başlama saati 17.00 olarak belirlendi.

NUSRETİYESPOR DEPLASMANDA

Geçen yıl ilk kez yer aldığı Süper Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayan Nusretiyespor, bu sezonda yine çok iddialı bir takım kurdu. Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Yeşil-Beyazlı ekip, ligin yeni takımlarından Diliskelesispor ile deplasmanda karşılaşacak. Geçen yıl başarılı olan kadrosunu koruyan Nusretiyespor, 7 puanla 4’üncü sırada yer alan Diliskelesi karşısında kazanıp, zirve iddiasını devam ettirmek istiyor. Tavşancıl Stadı’ndaki maçın başlama saati de 17.00.

GÜNEŞSPOR-İHSANİYESPOR

A Grubu’nda lige iyi başlayan takımlardan biri de Güneşspor. Genç oyuncularla yer aldığı ligde ilk haftalarda şampiyonluk yarışı yapan takımlarla karşılaşan, Derbentspor ve Nusretiye ile oynadığı maçlarda galibiyeti kaçıran Güneşspor, bu sezon ligde galibiyeti bulunmayan İhsaniyespor’u konuk edecek. Geçen yıl Süper Lig’in en başarılı takımları arasında yer alan İhsaniyespor, bu sezon oynadığı 4 maçta sadece 2 puan alabildi. İki takım içinde çok büyük önem taşıyan maç M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 17.00’de başlayacak.

PUANSIZ İKİ TAKIMIN MAÇI KAVAKLI’DA

Amatör kümenin iki eski takımı, daha önceki yıllarda çok önemli başarılara imza atan Seka Doğanspor ile Hereke Yıldızspor, bu sezona kötü bir başlangıç yaptılar. Geçen yıl Süper Lig’de Play-Off oynayan Seka Doğanspor ile BAL’dan düşen Hereke Yıldızspor, kadrolarında çok büyük değişime gittiler. Eski gücünde olmayan iki takım, Süper Lig’de ilk haftalarda henüz puanla tanışmadılar. Bu iki takımın Kavaklı Stadı’nda oynayacağı maçta ilk galibiyetlerini almaya çalışacaklar. 17.00’de başlayacak maçın çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.

ÇINARLISPOR-ARAPÇEŞMESPOR

Geçen hafta deplasmanda İhsaniyespor ile son yılların en ilginç maçlarından birini oynayan, 6-6 biten karşılaşmada tarihi bir skora imza atan Çınarlıspor, ilk 4 maçı sonunda zirve yarışının da biraz uzağında kaldı. Geçen yılki kadrosundan birçok oyuncu ile yollarını ayıran Çınarlıspor, buna rağmen yaptığı transferlerle iddialı bir takım kurdu. Yeşil-Beyazlı ekip, üst sıralar için iddiasını sürdürebilmesi için de bu akşam Arapçeşmespor karşısında kazanmak istiyor. Aynı puanlı Arapçeşmespor da, Derince Stadı’nda 17.00’de başlayacak maçı kazanmayı hedefliyor.