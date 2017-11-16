Süper Loto sonuçları açıklandı! (16 Kasım)

Her hafta Perşembe akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi yapılan Süper Loto'nun 526. hafta çekilişi de tamamlandı. Çekiliş sonuçlarını bekleyen vatandaşlar internet üzerinde "Süper Loto sonuçları" aramasını yapıyor. Peki Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte bu haftanın Süper Loto sonuçları.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

16 Kasım 2017 tarihli Süper Loto sonuçları: 12 – 14 – 24 - 30 – 31 - 45

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişlerinin bu haftaki çekilişi tamamlandı. Açıklanan Süper Loto sonuçlarına göre 6 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 3 milyon 548 bin 172 lira 75 kuruş haftaya devretti. Peki Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Süper Loto sonuçları ve çekilişe dair detaylar.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye bir kere daha devrederek önümüzdeki haftaki çekilişe 3 milyon 528 bin 172 lira 75 kuruş ikramiye devretti. Öte yandan çekiliş sonuçlarına göre 5 bilen 63 kişi 9 bin 291 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 495 kişi 180 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 73 bin 560 kişi de 14 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.