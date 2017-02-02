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Süper Loto sonuçları açıklandı (2 Şubat 2017)

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Süper Loto sonuçları açıklandı (2 Şubat 2017)
Geçtiğimiz hafta 9'uncu kez devreden Süper Loto'nu bu haftaki çekilişinde 21 milyon liralık ikramiye sahibini buldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucunda 485'inci haftanın kazandıran numaraları 14, 17, 18, 43, 47 ve 49 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 21 milyon 32 bin 70 lira 15 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, oyunun 485'inci hafta çekilişinde 5 bilen 117 kişi 9 bin 731 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 132 kişi 199 lira 85'er kuruş, 3 bilen 136 bin 889 kişi 15 lira 40'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Ankara'nın Çankaya ilçesinden oynadığı öğrenildi.

Toplam 25 milyon 504 bin 191 lira 35 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, hasılattan KDV olarak 3 milyon 228 bin 711 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 806 bin 919 lira 21 kuruş kamuya aktarıldı.

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