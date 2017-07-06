Süper Loto sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye nereye çıktı?

Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişin ardından kamuoyu ile paylaşıldı. 37 milyon 764 bin TL'lik büyük ikramiye 1 kişiye çıktı.

İşte, 6 Temmuz Süper Loto sonuçları... 6 Temmuz Süper Loto sonuçları, kısa bir süre önce açıklandı. 11. kez devreden Süper Loto'da çekiliş akşam saatlerinde gerçekleşti. 35 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye bir kişiye, Ankara Keçiören'e çıktı. İşte, Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından 6 Temmuz Süper Loto sonuçları.. Süper Loto'nun 40 Milyon TL kazandıran rakamları; 2, 5, 24, 39, 45, 49

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