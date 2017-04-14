  • BIST 89.871
  • Altın 151,606
  • Dolar 3,6610
  • Euro 3,8897
  • Kocaeli 3 °C

Süper Loto sonuçları belli oldu: 2 kişiye 13 milyon TL

»
Süper Loto sonuçları belli oldu: 2 kişiye 13 milyon TL
9 haftadır devreden Süper Loto çekilişinde, 2 kişi 26 milyon TL'yi paylaştı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 495'inci hafta çekilişi yapıldı. Bu haftanın kazandıran numaraları 4, 11, 30, 41, 47 ve 51 oldu. Çekilişte 6 bilen 2 kişi 13 milyon 10 bin 889 lira 15'er kuruşluk ikramiye kazandı. Büyük ikramiye, Mersin Erdemli ve Kayseri Kocasinan ilçelerine çıktı.

20 milyon lirayı aşan ikramiye rekora koştu. Bu hafta ise Milli Piyango resmi sitesine yoğunluktan dolayı zaman zaman ulaşılamadı.

Bu haber toplam 1083 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gebze’de Mart ayı dolu dolu geçti13 Nisan 2017 Perşembe 15:08
  • 20 kiloluk 'balina ekmekler' görenleri şaşırtıyor13 Nisan 2017 Perşembe 14:52
  • Obezite ile mücadele ediliyor13 Nisan 2017 Perşembe 14:49
  • Otizmli çocuklarla sabun yaptılar13 Nisan 2017 Perşembe 14:38
  • Körfez çocuk korosu çalışmalarına başladı13 Nisan 2017 Perşembe 14:10
  • Gebze İlçe Kaymakamı Arslan’a veda yemeği13 Nisan 2017 Perşembe 14:05
  • 41 Burda AVM’den Eğlenceli Etkinlik: Neuroland13 Nisan 2017 Perşembe 13:26
  • Başkan Doğan, "Açılan her iş yeri bir ekmek kapısı"13 Nisan 2017 Perşembe 12:02
  • Eski Milletvekili Şevki Yılmaz, Başhekim Güneş'i ziyaret etti13 Nisan 2017 Perşembe 11:42
  • Kartepe’ye yeni imar yolları açılıyor13 Nisan 2017 Perşembe 11:03
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti