Süper Loto sonuçları belli oldu: 2 kişiye 13 milyon TL

9 haftadır devreden Süper Loto çekilişinde, 2 kişi 26 milyon TL'yi paylaştı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 495'inci hafta çekilişi yapıldı. Bu haftanın kazandıran numaraları 4, 11, 30, 41, 47 ve 51 oldu. Çekilişte 6 bilen 2 kişi 13 milyon 10 bin 889 lira 15'er kuruşluk ikramiye kazandı. Büyük ikramiye, Mersin Erdemli ve Kayseri Kocasinan ilçelerine çıktı.

20 milyon lirayı aşan ikramiye rekora koştu. Bu hafta ise Milli Piyango resmi sitesine yoğunluktan dolayı zaman zaman ulaşılamadı.