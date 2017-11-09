Süper Loto sonuçları sorgula 9 Kasım 2017

Süper Loto sonuçları bugün yapılan çekilişle belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından her Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto'da 525. hafta heyecanı yaşandı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 9 KASIM 2017

Süper Loto'nun 525. hafta çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye olan 1 milyon 666 bin 632 lira 35 kuruş haftaya devretti. Süper Loto sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca 1. devir gerçekleşmiş oldu.

Süper Loto sonucu: 07 - 13 - 29 - 34 - 38 - 52

BİR ÖNCEKİ HAFTA SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun 2 Kasım 2017 tarihli 524. hafta çekilişinde büyük ikramiye olan 1 milyon 647 bin 77 lira 85 kuruş Muğla'nın Bodrum ilçesinden bir kişiye çıktı. Süper Loto'da kazandıran numaralar ise 04, 15, 26, 34, 35 ve 36 olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 68 kişi 7 bin 538 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 63 kişi 135 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 73 bin 231 kişiye 12 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye bilgileri:

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.647.077,85 TL

5 bilen kişi sayısı : 68 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.538,10 TL

4 bilen kişi sayısı : 4.063 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 135,90 TL

3 bilen kişi sayısı : 73.231 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,95 TL