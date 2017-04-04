Süper Mario'ya 'Mouse Trap' ile rakip oldular

Hakkari'de mobil oyun üzerine çalışan 3 genç, geliştirdikleri "Mouse Trap" (Fare Kapanı) adlı oyunu kullanıcıların hizmetine sundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde lise mezunu 3 arkadaş, "Süper Mario" adlı oyuna benzer yeni bir mobil oyun geliştirdi.

Yüksekova'da geçen yıl aynı liseden mezun olan Sekvan İşözü, Barış Eskidede ve Harun Şedal, internetten oynanan "Süper Mario" oyununa benzer bir oyun yapmak için çalışmaya başladı.

Arkadaşlar, yaklaşık bir yıl süren çalışma sonunda "Mouse Trap"ı oyun dünyasına kazandırmayı başardı.

Oyunun yapımcılarından 18 yaşındaki İşözü, gazetecilere yaptığı açıklamada, internette oyun oynarken kendi oyunlarını oluşturmak için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

İlçedeki farklı internet kafelerde dolaşarak her gün farklı bir fikir geliştirdiklerini aktaran Sekvan İşözü, şöyle konuştu:

"Yüksekova şartlarında bunu başarmak kolay değil. Kendi oyunumuzu oluşturmak için bir yıl boyunca deneme yaptık. Sonunda başardık. 25 dolar karşılığında Google Play üyeliği aldık. Üyelik onaylandıktan sonra oyunumuzu yükledik. Arada oyunun güncellemesini yapıyoruz. Oyunun seviyeleri var. Gittikçe zorlaşıyor. Bu şartlarda bunu yaptıysak, daha iyi şartlarda çok daha iyi şeyler üretebiliriz."

"Projeyi 13 saatte hazırladım"

Oyunun kullanıma sunulmasında görev alan Barış Eskidede ise 13 saatte hazırladığı projeyi arkadaşlarıyla paylaştığını, onların da destek vermesi üzerine oyunu hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Oyunun rahatlıkla internetten indirilerek oynanabileceğini, herhangi bir sorun yaşanmadığını anlatan Eskidede, "Elimizden geldiği kadar geliştirdik. Bayağı zor oldu. Oyunu yayınladık. Herkes bu oyunun keyfini yaşayabilir." diye konuştu.

Hedeflerinin projelerini daha ileri noktalara taşımak olduğunu vurgulayan Harun Şedal da "Bize destek olunursa çok daha başarılı çalışmalara imza atabiliriz." ifadesini kullandı.