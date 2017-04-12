Süper teşvike süper başvuru

Ekonomi Bakanı Zeybekci, 'süper teşvik' olarak da adlandırılan Proje Bazlı Teşvik Sistemi'ne yönelik başvuruları kabul ettiklerini ve sonuçlandırmaya başladıklarını belirtti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yaptığı açıklamada, yurt dışından doğrudan yatırım getirebilmek için önemli teşvik sistemlerini hayata geçirdiklerini, bu kapsamda dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi olarak nitelendirdiği "proje bazlı teşvik sisteminin" altyapı çalışmalarının da tamamlandığını anlattı.

'Süper teşvik' olarak da adlandırılan sistem kapsamında başvuruları kabul etmeye başladıklarını bildiren Zeybekci, "Sonuçlandırmaya başladık. Hiçbir şey söylemeden, tanıtmadan 1 aylık dönemde başvuru tutarı 20 milyar lira. Ama görüştüğümüz çok büyük yatırımlar, işler de var. Onlar da devreye girdiği zaman inşallah 100 milyarları bir yıllık dönemde bu proje bazlı teşvik sistemi kapsamında alacağız. Bunun amacı yurt dışından teknoloji, sermaye ve üretim transferi. Bu proje bazlı teşvik sistemi, Türkiye'nin kendi devlerini yaratma projesidir. Onun için de çok esnek, her şeyi konuşabildiğimiz, her şeyi pazarlık konusu edebildiğimiz bir teşvik sistemi." değerlendirmelerinde bulundu.

Hizmet gelirlerinin Türkiye'nin net gelirleri olduğuna dikkati çeken Zeybekci, bu kapsamda "booking.com"un, ofis olarak Türkiye'de kayıtlı olmayan ama ticari faaliyet gösterip kar eden bir şirket olduğunu kaydetti. Zeybekci, "Bu şirket Türkiye'de faydası olan bir şirket. Yasakladığımız zaman, kazanan yoktur. İki tarafta kaybeder, birisi az, diğeri çok ama ikisi de kaybeder. Booking'i Türkiye'ye kazandırmanın yollarını aramamız gerekiyor. TÜRSAB şikayet etti, haklıydı. Mahkemenin vermiş olduğu kararı tartışacak değilim. Olması gereken yönde karar verdiğini düşünüyorum. Çözüm bulunması gerekir. Booking ile görüşmeleri sürdürüyoruz. Allah bize akıl vermiş. Bu akılla da akıllı hareket etmemiz gerekiyor memleketimizin menfaati çerçevesinde. Sahip olduğum görev itibarıyla mevzu bahis Türkiye'nin menfaatiyse gerisi teferruattır." ifadelerini kullandı.

"(Gümrük Birliği güncellemesi) Yıl sonunda teknik çerçeve bitecek"

Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik teknik çalışmalara başlandığını bildiren Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En önemli çalışma etki analizi çalışmasıydı. AB ve biz ayrı bağımsız kuruluşlara etki analizi çalışması yaptırdık. Gümrük Birliğinin güncellenmesi halinde her iki taraf için sonuçları ne olur diye. Her iki taraf için de ortaya son derece pozitif bir sonuç çıktı. Bu güncellemenin yapılması halinde AB'nin büyümesi pozitif yönde etkileniyor, AB'nin büyümesini, ihracatını, toplam milli gelirini artırıyoruz. Biz de bundan pozitif yönde etkileniyoruz. Şu anda 160 milyar dolarlık dış ticaret hacmimiz var AB ile. Etki analizinde, Gümrük Birliği güncellenip hayata geçtiği zaman bunun 1,5 yılda 200 milyar dolara, 5 yıl için de 300 milyar dolara çıkacağını görüyoruz."

Zeybekci, Gümrük Birliğinin güncellenmesine ilişkin etki analizi çalışmasının Avrupa Komisyonunca Avrupa Konseyine, Türkiye'nin çalışmasının da hükümete sunulduğunu kaydederek, "Avrupa Parlamentosu da bunu görüşüyor. Bizdeki TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunun karşılığı olan komisyonda, 4-5 Mayıs gibi son karar verilecek. Haziran gibi AB ile bu bölüm bitmiş olacak. Yıl sonuna kadar teknik çerçeveyi bitirmiş oluruz, diye tahmin ediyoruz. Hedefimiz 2018 yılında bitirip bunu tamamlamak. Allah izin verirse 2019 başı itibarıyla başlamak." şeklinde konuştu.