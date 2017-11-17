Şüpheli kişilerin üzerinden silah ve uyuşturucu çıktı
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timlerince ilçe genelinde vatandaşın huzur ve güven ortamının sağlanması adına yapmış olduğu uygulamalar hız kesmeden devam ediyor.
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İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri ve Motorize Narkotim ekiplerince yapılan uygulamada; Veli Ahmet Mahallesi Cengiz Sille Sokak üzerinde durumundan şüphelenilerek kontrol edilen Y.B. isimli bir şahıs üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Turan Güneş Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek kontrol edilen S.A.A. isimli bir başka şahıs üzerinde 6.7 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler gerekli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Uygulamaların bundan sonrada süreceği kaydedildi.
Kerim YAVUZ
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, Yunus Timleri
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