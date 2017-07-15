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Şüpheli kişilerin üzerinden uyuşturucu madde çıktı

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Şüpheli kişilerin üzerinden uyuşturucu madde çıktı
İzmit'te Yunus Timlerinin durumlarından şüphelendiği 2 kişinin üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri tarafından dün akşam vatandaşların huzur ve güvenliği için parklar ve mesire alanlarında yapılan uygulamalarda E.D isimli bir şahıstan 3.7 gr sentetik uyuşturucu madde çıktı. Şüphelenilen S.Ö. isimli bir başka şahıstan ise 2 adet extacy hap ele geçirildi. Aranma kaydının olduğu anlaşılan şahıs gerekli işlemler yapılmak üzere polis merkezine getirildi.

Polis ekiplerinin okul, mesire, parklar ve benzeri yerlerde vatandaşların huzurunu sağlamak adına uygulamalara devam edecekleri öğrenildi.

Kerim YAVUZ

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