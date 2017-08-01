Şüpheli ölüm! Gebze'ye oğlunun yanına gitti kanlar içinde bulundu

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Edinilen bilgilere göre; Derince Yenikent Mahallesi'nde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası PTT emeklisi Hamit Tanış, Gebze İlçesinde ikamet eden oğlunun yanında kalmaya gitti. Evde bulunduğu sırada ağzından kanlar gelen Tanış evde kanlar içinde bulundu. Tanış'ı görenler hemen olay yerine 112 ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler yapmış oldukları kontrollerde Tanış’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazesi morga kaldırılan Tanış’ın ölümü şüpheli görüldüğünden otopsi yapıldı.

AKCİĞER HASTASIYDI

Yakınlarının akciğer hastası olduğunu söylediği Tanış’ın bu nedenle ölmüş olabileceği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla netlik kazanacağı bildirildi Tanış’ın cenazesi Fevziye Camiinde kılınan öğle namazı sonrası kent mezarlığında toprağa verildi.

Kerim YAVUZ