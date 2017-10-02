Şüpheli otomobillerde esrar çıktı
Karamürsel ilçesinde durdurulan 2 otomobilde 75,55 gram esrar ele geçirildi.
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Alınan bilgiye göre, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, durumundan şüphelendikleri iki ayrı otomobili durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada ekipler, toplam 75,55 gram esrar ele geçirdi, olayla ilgili İ.D.(36), O.D. (21), F.A. (26), T.D. (26) ve S.Ö'yü (25) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Karamürsel Adliyesi'ne sevk edildi.
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Etiketler : Şüpheli, otomobil, esrar, Karamürsel
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