Şüpheliden esrar çıktı
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların güven ve huzuru için parklarda, okul çevrelerinde, sokak aralarında ve benzeri yerlerde uygulamalarına devam ediyor.
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Edinilen bilgiye göre; İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timlerince tren garı mevkiinde yapılan uygulamada durumundan şüphelenilerek kontrol edilen F.T. isimli şahta yapılan üst aramasında 20.84 gram uyuşturucu madde olarak değerlendirilen esrar maddesi ele geçirildi.
Şahıs gerekli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Uygulamaların bundan sonra da devam edeceği öğrenildi.
Kerim YAVUZ
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Etiketler : İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yunus Timleri, uygulama
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