Şüpheliden esrar çıktı

Edinilen bilgiye göre; İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timlerince tren garı mevkiinde yapılan uygulamada durumundan şüphelenilerek kontrol edilen F.T. isimli şahta yapılan üst aramasında 20.84 gram uyuşturucu madde olarak değerlendirilen esrar maddesi ele geçirildi.

Şahıs gerekli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Uygulamaların bundan sonra da devam edeceği öğrenildi.

Kerim YAVUZ