Şüphelilerin üzerinden çıktı!
İzmit ilçesinde yunus timlerinin yapmış olduğu uygulamalar sonucunda iki şahsın üzerinden 30 gram esrar ele geçirildi.
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İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri ilçe genelinde yapılan uygulamalara hız kesmeden devam ediyor. Yapılan uygulamalar sonucunda şüpheli iki şahsın üzerinden 30 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca şahıslardan birisinin aranması ve çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Ekipler, vatandaşların güvenliği için uygulamaların yoğun bir şekilde devam edeceğini bildirdi.
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