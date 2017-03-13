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Sürat pateninde büyük başarı

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Sürat pateninde büyük başarı
Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, son dönemlerde buz sporlarında çok önemli başarılara imza atıyor.

Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü bünyesinde kurulan Buz Pateni Senkronize genç bayan takımı, geçtiğimiz aylarda Ankara’da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında birinci gelmişti. Bu kez de sürat pateninde Türkiye ikinci oldu.

TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU

Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, geçtiğimiz günlerde Erzurum’da düzenlenen Anadolu Yıldızları Kısa Kulvar Sürat Pateni yarışlarına katıldı. Kızlar ve erkeklerde toplan 18 sporcu ile yarışan Gençlik Hizmetleri Kulübü, toplam 22 madalya kazandı. Ayrıca Bayrak yarışmasında çok önemli bir başarıya imza atıp, Türkiye ikinciliği derecesini elde etti.

ANTRENÖRLER MUTLU

Gençlik Hizmetleri Spor kulübü antrenörleri Cemre Karaduman ile Sezen Saraç, çok kısa sürede çok önemli başarılara imza attıklarını ifade ettiler.  Karaduman, “Sporcularımıza her anlamda destek olan başta Gençlik Spor İl Müdürümüz sn. Muzaffer Çintimar olmak üzere Engin Yaşar ve Kadir Ergine teşekkür ederiz. Bize her konuda destek oluyorlar” dedi.

YARIŞMAYA KATILAN SPORCULAR:

1- Eren Dikmen

2- Arda Kaymak

3- Asya Su Demir

 4- Sami Tuna Tezerer

 5- Mustafa Kaan Sekmez

6- Toprak Efe Eroğlu

7- Ayşe Naz Bitirgec

 8- Yusuf Yarımbaş

9- Ömer Arda Arık

10- Dilara Akpınar

 11- Ecrin Doğa Aydın

12- Miray Aydoğan

13- Bilge Akkurt

14- Yiğit İsmail Kalkan

15- Zehra Merve Akça

16- Muhammet Çağrı Çakıroğlu

17- Dilruba Şimşek

18- Melike Selen

 

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