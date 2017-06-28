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Süre uzatıldı! Son başvuru 30 Haziran

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Süre uzatıldı! Son başvuru 30 Haziran
İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (İZMEK) yaz dönemi yeni kayıt süresi uzatıldı.

Daha önce 23 Haziran’da tamamlanacağı belirtilen başvurular, araya bayramın da girmesi nedeniyle 30 Haziran Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı. Kurslar ise 3 Temmuz’dan itibaren başlayacak. Güz dönemi ise eylül-ekim aylarında.

Vatandaşlar, kayıtlarını İZMEK Kurs Merkezine (Belsa Plaza B Blok Kat:7) ve diğer kurs merkezlerine yapabilecek. Yaz Kursu’nda mevcut kurslar Arapça, Kuran-ı Kerim, Hasta ve Yaşlı Bakımı, İngilizce, İşaret Dili, Dil Diksiyon Kursu ile birlikte Tiyatro-Drama, Yağlı Boya Resim, Bağlama, Kemençe kursları da açılacak. 

KURSLARDA YOK YOK
Kurslarda, mesleki derslerden, sosyal kültürel derslere, dil derslerine, müzik derslerine, bilgisayar derslerine kadar herkesin ihtiyacına cevap verebilecek tüm branşlar yer alıyor. Başvuru için gerekli olan belgelerin kimlik fotokopisi, öğrenim belgesi fotokopisi olduğunu belirten yetkililer, bilgi almak isteyenlerin (318 00 10 ve 318 00 00 dahili 2700-2701-2702) numaralı telefonu arayarak bilgi alabileceklerini hatırlattılar.

YENİ DÖNEM KURSLARI EKİM’DE BAŞLIYOR
Toplam 52 kurs merkezinde 96 farklı branşın yer aldığı yeni dönem kurs kayıtları ise Eylül ayında başlayacak. Ekim ayında başlayacak olan yeni dönem kursları şöyle:
 

BİLİM TEKNOLOJİLERİ: Bilgisayar İşletmenliği (Ücretli), Temel Bilgisayar Okur-Yazarlığı Kursu (Ücretli), 3d Max (Üç Boyutlu Nesne Modelleme) Kursu (Ücretli), Autocad (Ücretli), Bilgisayar Destekli Muhasebe Kursu (Ücretli), Bilgisayar Destekli Reklam Ve Tasarım Kursu (Ücretli), Hızlı Klavye Kullanımı Kursu (Ücretli), Web Sayfası Hazırlama Kursu (Ücretli) 

EL SANATLARI VE TASARIM: Ahşap Boyama Kursu, Ahşap Rölyef Kursu, Ahşap Yakma Kursu, Alüminyum Folyo Kursu, Cam Süsleme Kursu, Çiçek Yapımı Kursu, Çinicilik Kursu, Ebru Kursu, Takı Tasarım Kursu, Filografi Kursu, Folklorik Bebek Yapımı Kursu, Gemi Maket Kursu Hüsn-Ü Hat Kursu İllüstrasyon Kursu Karikatür Kursu Minyatür Kursu, Mis Sabunculuğu Kursu Moda Tasarım Kursu Mozaik Kursu, Mum Yapımı Kursu, Naht Sanatı Kursu, Tezhip Kursu, Trabzon Hasır Takı Örücülüğü Kursu, Üç Boyutlu Perspektif Kursu Yağlı Boya Resim Kursu Antep Ajuru Kursu, Dantel Anglez Kursu Dekoratif Ev Tekstili Kursu, El Nakışları Kursu Geleneksel El Nakışları Kursu Giyim Kursu, İğne Oyası Kursu, Keçe Nakışı Kursu, Kırkyama (Patchwork) Kursu Kağıt Dokuma Sanatı Kursu Makine Nakışları Kursu, Maraş İşi Kursu, Saçaklama Kursu, Şiş Ve Tığ Örücülüğü Kursu Tel Kırma Kursu, İpek Halı Kursu, Kuaförlük Kursu, Cilt Bakımı Ve Güzellik Kursu Pasta Yapımı Ve Sunumu Kursu Pastacılık Okulu, Türk Ve Osmanlı Yemek Kursu, Arıcılık Kursu 

DİL KURSLARI: Fransızca Kursu, Korece Kursu, Osmanlıca Kursu, İngilizce 1-2-3 Kursu, Almanca 1-2 Kursu, İtalyanca 1-2 Kursu, İspanyolca 1-2 Kursu, Rusça 1-2 Kursu, Japonca 1-2 Kursu, Arapça Kursu 

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI: Bağlama Kursu, Drama Kursu, Gitar Kursu, Halk Oyunları Kursu, Keman Kursu, Kemençe Kursu, Ney Kursu, Org Kursu, Piyano Kursu, Şan Kursu, Tiyatro Kursu, Ud Kursu, Yan Flüt Kursu, Bendir Kursu, 

KİŞİSEL GELİŞİM: 1. ve 2. Kademe Okuma Yazma Kursu, Güzel Konuşma Ve Diksiyon Kurs, Hızlı Okuma Kursu, İlk Yardım Kursu, Hasta Ve Yaşlı Bakımı Kursu, İşaret Dili Kursu, Yönetici Asistanlığı Kursu 

Ayşegül KALAYCI

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