Suriyeli çocuklar Türkiye'de mutlu

Suriye’de yaşanan savaş yüzünden evlerini terk eden ailelerin çocukları ve anne ve babalarını kaybeden Suriye’li çocuklar Darıca'da bulunan Hayvanat Bahçesinde unutamayacakları güzel bir gün geçirdiler.

Suriye’de yaşanan savaşta evlerinden olan ve Türkiye’ye gelen ailelerin çocukları ile savaşta anne ya da babasını kaybetmiş Suriye’li çocuklardan Darıca’da yaşayanlar Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkında hiç unutamayacakları bir gün geçirdi. Rehber eşliğinde hayvanat bahçesine gezen ve gezi sırasında fotoğraflar çekilen çocuklar bir günlüğüne de olsa savaşın kötü anılarından uzaklaştı. Yaşları 3 ile 15 arasında değişen yaklaşık 25 çocuk parkı gezerken bazı hayvanları ise elleri ile besledi.



“Lütfen sizde bir el tutun”

Suriyeli çocukları Hayvanat Bahçesine götüren gönüllü yardımsever Seher Saraç, “Savaştan kaçıp, Türkiye’ye yerleşen Suriyeli ailelere yardımda bulunuyorum. Elimden gelen bütün imkanları sunarak ulaşmaya çalışıyorum onlara. Öncelikle ailesini kaybetmiş çocuklarla daha çok ilgileniyorum. Çevremizden bir çok yardımda ve talepte bulunuyoruz. Arapça bildiğim için onlara birçok konuda yardımım olabiliyor. Çünkü kendilerini ifade etmekte çok zorluk çekiyorlar. Ben bu çocukları kesinlikle yargılamadan herkesin duyarlı olmalarını, yardım konusunda bütün çocukların elinin tutulmasını herkesten rica ediyorum. Lütfen sizde bir el tutun” dedi.



Parkı gezen çocuklar, tekrar gelmek istediklerini söyledi

Savaştan kaçarak Darıca’ya gelen ve parkı gezen 12 yaşındaki Abdulkadir, “Hayvanları görmek çok güzel bir duygu. En çok aslanı sevdim. Tekrar gelip görmek istiyorum” şeklinde konuştu. Parkı gezen 10 yaşındaki Cemal ise, “Çok güzel oynadık. Bütün hayvanları çok sevdim. Tekrar gelmek isterim” ifadelerini kullandı. 10 yaşındaki Mustafa, “Ben bugün oyun oynadım. Daha güzel oyun oynadım. Bir daha buraya geleceğim. En çok aslanı sevdim” dedi.



“Çocuklara farklı bir gün yaşatarak, dünde bıraktığı acıları unutturmak istedik”

Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, “Hayvanat Bahçesi çocuklar için daha özel bir yer. Çocuğun milliyeti, yaşadığı toprak nere olursa olsun hayvanat bahçesinde ya da böyle doğal alanda diğer canlılarla buluşmak her zaman onları mutlu ediyor. Bizde bu düşüncelerle bugün Suriye’de savaş mağduru olan çocukları parkımızda ağırladık. Onlara farklı bir gün yaşatmak istedik. Bir nebzede olsa dünde bıraktığı acıları unutturmak istedik. Bu kapsamda çocuklarla hayvanat bahçesini gezdik, onlarla unutamayacağı bir gün geçirdik” şeklinde konuştu.



“Biz millet olarak merhametli ve yardımseveriz”

Park gezisi sırasında yaptığı bazı izlenimlerini anlatan Aydın, “Bazı çocuklar hala dünün etkisinde. O acıları unutamamışlar. Psikolojik olarak da bu sıkıntıyı çekiyorlar. Biz millet olarak merhametli, yardımsever Anadolu insanı olarak misafirperver bir topluluğuz. Bu nedenle ben inanıyorum ülkemizin her kesimi, her kurumu bu kişilere gereken yaklaşımı gösterecektir. Bizde bugün onlar için güzel bir gün hazırladık. Mutlu olduklarını gördük. Umarım bu mutlulukları kalan ömürlerinin devamında onlardan ayrılmaz” ifadelerini kullandı.

Savaştan kaçarak Darıca'ya gelen Suriyeli çocuklar hayvanat bahçesi gezisinin sonunda parkta bulunan oyun alanlarında eğlenerek güzel bir gün geçirdi.