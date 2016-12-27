Suriyeli Muhammed'in en büyük hayali...

Suriye'deki iç savaştan kaçarak, ailesiyle Kocaeli'in Gebze ilçesine sığınan 16 yaşındaki Muhammed İsmailoğlu, çalışarak ailesine ekonomik katkı sağlıyor. İsmailoğlu'nun en büyük hayali ise okula gitmek.

Muhammed İsmailoğlu, yaptığı açıklamada, anne babası ve 5 kardeşiyle 3 sene önce iç savaştan kaçarak Türkiye’ye geldiklerini söyledi.

Gebze’de kuaförde çıraklık yaptığını anlatan İsmailoğlu, en büyük hayalinin okula gidip iyi bir eğitim almak olduğunu ancak ülkesinde yaşanan savaştan dolayı bu hayalimi gerçekleştiremediğini belirterek, "Şayet bir gün ülkemizde savaş son bulursa tekrar topraklarımıza geri dönmek istiyorum. Türkiye’yi ve insanlarını çok seviyoruz ama maalesef bazı insanlar bizleri dışlıyorlar. Allah, kimseye savaş ortamından kaçıp yerini yurdunu terketmeyi nasip etmesin. Çok zor koşullarda hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Gebze’de dilencilik yapanların Suriyelilerle alakası olmayan kişiler olduğunu ifade eden Muhammed İsmailoğlu, "Bizler Suriye’de de nasıl çalışıp ekmeğimizi kazanıyorsak, Türkiye’de de dilenmiyoruz. Çalışarak hayatımızı kazanmak istiyoruz. Biz 5 kardeşiz ve hepimiz de bir yerlerde çalışıp ailemize bakıyoruz." dedi.