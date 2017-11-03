Suriyeli Türkmen çocuk kansere yenildi
Yaklaşık 4 ay önce IŞID zulmünden kaçarak ailesi ile birlikte Türkiye’ye gelen 8 yaşındaki Osman Wiss kansere yenildi.
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4 yıl önce Suriye Çobanbey’deki IŞID zulmünden kaçarak babası Osman annesi Müzeyyen Wiss ile Körfez ilçesine yerleşen 8 yaşındaki Osman Wiss yaklaşık 6 aydır Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde kan kanseri tedavisi görüyordu. Son günlerde hastalığı şiddetlenen Osman Wiss bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 8 yaşındaki Türkmen çocuğun cenazesi cuma namazına müteakip İgsaş Camii’nden alınıp Körfez Asri Mezarlığı’nda defnedildi.
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Etiketler : Suriyeli Türkmen çocuk, kanser, Körfez, Osman Wiss
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